Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean, comisarul Ionuț Epureanu, a transmis miercuri seara un mesaj emoționant după tragicul accident de la Ilișești în care patru tineri și o adolescentă și-au pierdut viața. Cei cinci au fost carbonizați în mașina care a provocat accidentul de pe DN 17, la intrarea dinspre Suceava spre Ilișești.

Vă prezentăm în continuare mesajul transmis de purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, comisarul șef Ionuț Epureanu:

„Tu știi ce face și pe unde mai este copilul tău?

Îmi place sa promovez pozitivismul și performanța, sa stimulez tot ceea ce înseamnă dezvoltare. Uneori, însă, când tragismul unor situații depășește orice imaginație nu poti sa nu iti indoliezi sufletul, sa taci si sa te rogi pentru suflete de adolescenți și tineri care se ridică la cer prea devreme.

Suceava este azi în doliu. 5 tineri cu vârste cuprinse intre 16 si 26 de ani (dintre care 3 minori) au plecat astăzi dintre noi în urma unui tragic accident rutier.

Am fost acolo oripilat de imaginile de coșmar alături de peste 20 de colegi, polițiști și pompieri. Cel mai greu a fost să dăm veștile tragice familiilor acestor copii. Din pacate șocul a fost cu atât mai mare pentru rude și părinți în condițiile în care aceștia nu aveau nicio informație despre activitățile celor dispăruți prematur în această dimineață. De mâine vom cauta vinovati, ne vom întreba ce fac autoritățile, daca e cineva răspunzător pentru aceste tragedii. Pana atunci hai sa ne adunam la o masă de familie sa mai discutam despre bucurii si supărări, sa vedem ce mai fac copiii noștri, daca au probleme care vor sa ni le împărtășească. Să nu ne bucurăm că ai noștri copii sunt în camera lor și se joacă pe telefon sau tableta. Să îi chemăm alături de noi și să discutam cu ei, sa ii facem mândri că sunt membri ai familiei și sa ii responsabilizam. Să ne interesam unde și cu cine merg, ce fac pentru ca ii iubim prea mult ca sa regretăm ulterior! Dumnezeu sa-i ierte și să ne lumineze pe noi sa fim mai atenti la copiii noștri! Sa ii păstrăm în amintirea noastră asa cum erau ei, tineri și frumoși! ”