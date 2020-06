Într-o intervenție telefonică la Radio Top, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Suceava, medicul Adrian Săraru, a susținut că unitatea a avut tot timpul asigurate echipamente de protecție pentru buna derulare a activității. El a respins, astfel, articolele de presă extrem de critice apărute la adresa unității după declanșarea epidemiei de coronavirus. Doctorul Săraru a declarat: „Au fost niște articole defăimătoare la adresa serviciului nostru și îmi pare rău pentru acele articole. Noi am avut combinezoane chiar înainte de a apărea pandemia. Au fost niște combinezoane în stoc de la epidemia de Ebola, de-acum câțiva ani. Noi le-am folosit de la primele apariții ale suspiciunii de coronavirus, la acele persoane care declarau că vin din zona roșie. Nu am avut absolut nici o zi personalul expus la vreun risc. Tot timpul au fost combinezoane și personalul a fost instruit cum să le folosească, chiar dacă unele nu au fost de cea mai bună calitate. Nu a fost niciodată restricționat accesul la ele și tot timpul s-a sugerat să se folosească corect, iar cele care se rup să fie schimbate. Să nu fie folosite rupte sau Doamne ferește, cum au apărut acel videoclip și acele poze cu niște combinezoane lipite cu bandă scotch sau cu leucoplast!” Adrian Săraru a adăugat că Ambulanța Suceava are un stoc destul de bun de combinezoane și de tot ceea ce ține de materiale de protecție, inclusiv nebulizatoare și lămpi de protecție, iar pentru asta le-a mulțumit sponsorilor. În aprilie, un angajat al Ambulanței Suceava se plângea că li s-au oferit combinezoane mici şi prost croite, dar și că sunt nevoiți să le repare cu bandă scotch atunci când se rup.