Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, comisarul șef Ionuț Epureanu, susține că se va vaccina împotriva noului coronavirus, atunci când va fi posibil. Prezent în studioul Radio Top, el a declarat: „Cu siguranță mă voi vaccina. Mă vaccinez în primul rând pentru părinți. Pentru mine este primul an în care Crăciunul nu va mai fi petrecut în familie, cu părinții. Am o pată pe suflet, poate că era altceva dacă apărea mai repede vaccinul anti-COVID. Sunt 250 de kilometri între mine și părinți, ei fiind la Vaslui. Era o tradiție ca în fiecare an în prima zi de Crăciun să luăm masa împreună. Acest lucru nu se poate întâmpla anul acesta și cred că dacă vaccinul ar fi fost adus pe piață mai devreme, acum porcul acela vasluian ar fi fost pe masa comună”. Comisarul șef Epureanu a adăugat: „E bun și porcul bucovinean, dar dorul de casă, dorul de părinți, atâta vreme cât îi mai ai în viață și îi vezi cât de cât sănătoși nu poate fi stăvilit de nici o frumusețe locală”.