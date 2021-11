„Atenție! Atenție! Fiți pregătiți pentru debarcare!…” Acestea au fost strigătele pe care le-ai fi putut auzi la bordul vaselor de transport aflate în Golful Ironbottom, la ora 6 în acea dimineață liniștită, senină, tropicală, a anului 1942.

Acestea au fost strigătele plecării la luptă a Diviziei I de Infanterie Marină. Peste bord, pe plasele de încărcare a mărfurilor, în șalupele Higgins, o companie după alta, un batalion după altul, divizia debarca pe plajele de pe Insula Guadalcanal.

Pentru trupele americane, a fost prima operațiuneofensivă terestră din cel de-al Doilea Război Mondial. Pușcașii marini au ocupat plajele fără să li se opună rezistență, însă această situație nu a durat mult. Guadalcanal avea să se dovedească a fi cea mai îndelungată bătălie din întregul război din Pacific.

A fost un adevărat test de luptă pentru Corpul Marinei și pentru trupele de infanterie care au luptat aici – la fel ca și pentru forțele navale și aeriene care le-au asigurat un sprijin esențial –, învățând tehnicile pentru operațiile de luptă comune, necesare pentru înfrângerea japonezilor pe terenul dificil din junglă.

Aceste lecții au fost temeinic învățate pentru că, în ciuda eșecurilor și a pierderilor din lunile care au urmat, acești soldați au triumfat, în cele din urmă, au supraviețuit și i-au obligat pe cei 16.000 de japonezi care mai rămăseseră aici să părăsească insula, în luna februarie 1943.

Istoricul Robert Leckie, care a fost mitralior și cercetaș în cadrul Diviziei I Infanterie Marină la Guadalcanal, estima că este posibil ca în această bătălie să fi murit până la 28.000 de soldați japonezi, în vreme ce pierderile americanilor în lupta terestră au însumat în jur de 1.600 morți și aproximativ 4 200 de răniți. Însumate, pierderile Marinei și ale forțelor aeriene au fost similare.

După japonezi, cel mai mare dușman cu care s-au confruntat americanii au fost țânțarii anofel: peste 5.000 de soldați au fost scoși din luptă din cauza malariei.

În cimitirul Marinei de la Guadalcanal, cineva a scrijelit un epitaf pe vesela de metal lăsată lângă unul dintre morminte:

„Și când la ceruri o s-ajungă ,

Sfântului Petru o să-i spună:

Încă un pușcaș raportează, domnule –

Mi-am făcut stagiul militar în iad”.

Tot la 7 august:

1485: Henric Tudor (viitorul Henric al VII-lea) debarcă la Milford Haven, pentru a-l înfrunta pe Richard al III-lea.

1815: Napoleon este exilat pe insula Sf. Elena.

1819: Spaniolii capitulează în fața revoluționarului Simón Bolívar la Boyaca, în Columbia.

