În opinia profesoarei de yoga Dana Țupa , acest paradox se întâmplă deoarece oamenii își construiesc așa-zise standarde ale fericirii și își compară în mod involuntar, de multe ori, fericirea lor cu a celor din jur. Adeoseori, putem ajunge să credem că alții sunt mai fericiți decât noi pentru că au ceea ce noi nu avem, fie că este vorba de copii, căsnicii, că sunt angajați sau liber profesioniști, comparativ cu noi, că ne-am născut în România și nu într-o țară cu standarde mai înalte de civilizație, etc.

1. Exerciţiul recunoştinţei. Practicat zilnic de milioane de oameni de pe planetă, exercițiul recunoștinței este perfect pentru a-ți începe ziua, aducând la suprafața conștientului, DE CE-urile pentru care simțim sau am putea simți din ce în ce mai multă mulțumire în viața noastră.

“Mintea obișnuită se gândește mereu la ceea ce crede că îi lipsește pentru a fi fericiți, însă sufletul nostru nu are nevoi, el este însuși fericirea. Din cauză că ne axăm atenția mult prea mult pe rațiune și mai puțin pe sentimente pure, nu ne putem auzi inima atunci când ne spune că este fericită așa cum este și că aceea este starea ei naturală. Ca să nu uităm niciodată darurile minunate cu care am fost înzestrați, putem face o listă a lucrurilor pentru care suntem recunoscători, iar percepția noastră falsă se va fi schimbat într-o clipită. Sunt milioane de lucruri pentru care am putea fi recunoscători zilnic: pentru că putem merge, vorbi, auzi, vedea, pentru că avem o familie care ne iubește, pentru că avem un cămin, un loc de muncă, pentru că afacerea noastră merge mai bine ca anul trecut, pentru că avem prieteni, pentru oamenii pe care îi putem ajuta zi de zi, pentru sănătatea noastră și a copiilor noștri, sau pentru că viața ne forțează să învățăm lucruri noi, în procesul autodepășirii și evoluției etc.”, explică profesoara de yoga Dana Ţupa.