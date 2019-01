În primele două zile de la începerea colectării dărilor locale pentru anul în curs s-au adunat 488.000 de lei, a anunțat primarul Ion Lungu. El a adăugat că taxele și impozitele plătite online au însumat 60.240 de lei. Datoriile Primăriei, a spus Lungu, trec de 10 milioane de lei în prezent, însă ele vor fi stinse până la sfârșitul luniii martie.

