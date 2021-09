Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a răbufnit într-o declarație de presă după ceea ce s-a întâmplat în aceste zile la nivel guvernamental zugrăvind un tablou halucinant. Ținta principală au fost USR-știi însă nu au scăpat nici cei de la PNL în frunte cu premierul Florin Cîțu despre care a spus că ”numai un cacealmist de profesie îi putea îngenunchea pe maeștrii farsei de la USR”. Prezentăm integral declarația politică a deputatului Eugen Bejinariu.

”Am asistat în zilele din urmă la un circ jenant, penibil, descalificant pentru cei care s-au împăunat cu virtuți imaginare și ni s-au prezentat a fi „oamenii noi” ai politicii. S-au dovedit a fi niște amatori îndărătnici, ego-maniaci, lipsiți de viziune, responsabilitate și caracter. PSD nu are favoriți în meciul dintre USR-iștii lipsiți de scrupule și PNL-iștii lipsiți de responsabilitate. Privim lucid și constatăm amar că doar un PNL-ist obtuz, care le seamănă, putea să le demonstreze celor de la USR cum arată, în oglindă, atitudinea politică inflexibilă și la ce deznodământ conduce încăpățânarea absolută. Numai un recalcitrant ca ei îi putea încuia până la absurd pe închipuiții USR-iști. Numai un zănatic ca ei îi putea exaspera până la paroxism. Numai un lipsit de știința dialogului ii putea descumpăni decisiv pe maeștrii non-dialogului de la USR. Numai un cacealmist de profesie îi putea îngenunchea pe maeștrii farsei de la USR. Aroganța sfidătoare a lui Cîțu a fost fix oglinda în care s-au putut privi adepții durității politice de la USR-PLUS; cei care erau singurii practicanți abili ai stilului „ori ca mine, ori deloc” au fost înfrânți pe terenul propriului joc. Nu celebrăm, nu suspinăm; noi credem ca eșecul de proporții al guvernării PNL-PLUSR ne costă pe toți. Indiferent de numele premierului sau al fiecărui ministru în parte, noi am spus în ultimele 8 luni că managementul României este dezastruos, că țara agonizează sub conducerea strâmbă și rea a coaliției PNL-PLUSR, că oamenii trăiesc mai prost, mai urât, mai bolnav. Nu ne bucură faptul că oamenii constata adevărul spuselor noastre, dimpotrivă, e trist! Ne consolează doar faptul că farseurii nu vor mai putea vinde la fel de lesne iluzii, că oamenii vor ști să se uite mai atent la fapte, ca regia de imagine nu va mai ține loc de competență. Nu avem preferați între PNL-iștii care ne-au furat guvernarea atunci când noi am câștigat alegerile și impostorii de la PLUSR care și-au clădit statura politică pe ură și hărțuirea adversarilor. Din punctul nostru de vedere să plece acasă și unii și ceilalți! Noi vom ști, cum am știut și putut de fiecare dată, să găsim soluții pentru a crea bunăstare, creștere economică și echilibru social. Nu mai merge conducerea abulică a PNL-ului și nu mai funcționează regia de imagine a USR-ului. Guvernul trebuie să livreze soluții pentru viața și sănătatea oamenilor. A trecut timpul promisiunilor PNL-iste și nu mai ține cosmetica politică a celor de la PLUSR. Le-a fost guvernarea întocmai cum a fost ieri conferința televizată a PLUS-iștilor: s-au aplaudat între ei parlamentarii și miniștri PLUSR la momentul anunțării demisiilor (pe care sigur, nu le depun imediat căci mai au documente de semnat noaptea ca hoții, mai au bani de alocat clientelei și mai au aranjamente de făcut în ultimele ceasuri ale puterii lor de a mai strica). Au fost mereu atenți să aibă un șablon, o uniformă, o machetă comuna de difuzare a mesajelor pe Facebook, să-și scrijelească tot o demisie șablon, cu aspect, conținut și semnături așezate identic, să-și facă un bilanț individual de „ultimă” zi în care să pară ca au desăvârșit tot ce n-au fost în stare să facă un an. Penibilă uniformizare a unor nedeștepți preocupați doar de proiecția publicitară a partidului lor gol de orice substanță. Fermitatea lor de paradă s-a prăvălit în fața revelației că PLUSR nu pleacă de fapt de la guvernare; demisionează câțiva miniștri (nădăjduind ca negocierile să îi aducă înapoi pe funcții), dar nu și-au asumat trecerea în opoziție. Miile lor de oameni (cu biografii la fel de discutabile ca ale lor) plasați în funcții guvernamentale, regii, companii și autorități ale statului rămân în aparatul guvernamental pe care ei îl contestă. Ce șaradă jalnică! Mai descumpănitoare chiar decât graba acelorași PLUSR-iști de a face curat cu propriile limbuțe acolo unde se afla propria salivă: s-au repezit în brațele partidului din cealaltă extrema, AUR, pe care l-au împroșcat un an de zile în invective si sudalme. Ei o numesc „alianța de conjunctură’, noi spunem ca este parteneriatul celor indezirabili. România trebuie acum vindecată de sărăcie, de boală și de ură. Nu pot face acest lucru nici oamenii de extremă stânga, PLUS-iștii nici cei aflați la extrema dreaptă, AUR! Aceștia nu vor putea nici împreună ceea ce n-au reușit separat: nu mai funcționează lozincile, falsele valori și discursul urii. Machetele publicitare, discursul fără substanță, virulența, aroganța și predicatele abrazive nu ajută economia și traiul românilor. Campania internă a PNL-ului ne-a costat timp, erodarea nivelului de trai și poticnirea parcursului economic. Obsesiile păguboase ale PLUSR-ului ne-au costat timp, echilibru și devierea de la prioritățile oamenilor. Este momentul ca țara să își reia drumul și ritmul, ca oamenilor să le fie oferite soluții, liniște și bunăstare! PSD a știut mereu să facă aceste lucruri, vom putea și acum!”