Sistemul Național Antigrindină este un program nociv. Asta susțin numeroși fermieri care au culturile în zone “apărate” cu rachete antigrindină. Deși dovezile prezentate sunt clare, autoritățile nu numai că nu stopează programul, dar continuă să investească sume enorme în extindere, anual fiind date în funcțiune noi și noi puncte de lansare. Astfel, suprafața “protejată” împotriva fenomenelor meteorologice periculoase urmează să ajungă, conform Ministerului Agriculturii, de la peste 1,5 milioane de hectare în acest an, la 2,3 milioane de hectare în 2021.

Aceasta poate părea o veste bună pentru fermierii ale căror culturi urmează să intre sub protecția Sistemului Național Antigrindină. Totuși, experiența celor care au simțit timp de un deceniu “binefacerile” programului guvernamental arată că nu ar trebui să aibă niciun motiv de bucurie. Motivul? Rachetele antigrindină s-ar face vinovate pentru seceta extremă. Fermierii au ajuns la această concluzie observând cum norii cu potential de precipitații, care veneau oricum extrem de rar, erau împrăștiați de rachetele lansate de Unitățile de combatere a grindinei. Plecând de aici, au analizat datele din ultimele decenii și au făcut rapid o corelație între momentul intrării în funcțiune a Sistemului Antigrindină și apariția secetei. Mai mult, au observant că într-un an în care, probabil din lipsă de fonduri, nu s-au lansat rachete antigrindină, nivelul precipitațiilor a fost unul normal, iar culturilor le-a mers bine.

Bani mulți pentru un program controversat

Anul trecut, Ministerul Agriculturii anunța că s-au alocat 36,7 milioane de lei pentru mai multe investiţii din cadrul Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor. Suma reprezintă doar o mică parte din banii pe care statul român îi aruncă, an de an, pe rachetele antigrindină. Pe lângă salariile din Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, instituția care se ocupă de program, fiecare Unitate de Combatere a Căderilor de Grindină are cheltuieli uriașe de operare. La acestea mai trebuie luat în calcul costul fiecărei rachete lansate, care depășește suma de 1000 de euro. Și, cum la fiecare intervenție se trag mai multe salve, costul urcă exponențial. De exemplu, în perioada 15 aprilie-29 mai s-au lansat, conform Ministerului Agriculturii, 796 de rachete antigrindină. Astfel, întreaga “distracție” a costat peste un milion de euro. Deși sunt costisitoare, rachetele au și o serie de limitări. De exemplu, au o rază de acțiune restrânsă și nu ajung la înălțimi mari, fiind total ineficiente dacă plafonul de nori este ridicat.

Plecând de la aceste informații, fermierii susțin că există soluții antigrindină mai ieftine și mai bune, așa că i-au solicitat ministrului Agriculturii, Adrian Oros, oprirea de urgență a Sistemului Național Antigrindină. Dacă nu sunt ascultați, și-au propus să notifice toate instituțiile responsabile cu privire la efectele nocive ale programului și cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii publici.