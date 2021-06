Racla cu moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava a fost scoasă astăzi dimineațăla ora 6.00 din incinta Mănăstirii și așezată în baldachinul din curtea interioară pentru ca pelerinii să poată veni să se închine. Racla a fost purtată în procesiune în jurul Mănăstirii iar la așezarea ei în baldachin s-a făcut slujba Acatistului Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava de către un sobor de preoți în frunte cu PS Damaschin.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating