Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a scos din nou racla cu moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava în procesiune pe străzile municipiului Suceava. Procesiunea a avut loc duminică după amiază racla fiind purtată prin toate zonele municipiului reședință de județ inclusiv la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” care în aceste zile este asediat de oameni bolnavi de covid-19.

