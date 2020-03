Racla cu moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava va fi scoasă astăzi într-o procesiune pe străzile Sucevei între orele 17.00-19.00. Procesiunea se va desfășura în liniște, fără credincioși, numai în sunetele clopotelor bisericilor pe lângă care se va trece. În fruntea procesiunii se vor afla Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Pimen și episcopul vicar PS Damaschin.

