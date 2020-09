Spitalul Muncipal ”Sf. Doctori Cosma și Damian” din Rădăuți care se află în subordinea Primăriei a depus documentația în vederea accesării unei finanțări europene de 9,401 miloane de euro pentru dotarea cu echipamentele necesare în lupta cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut de către managerul unității spitalicești, Traian Andronachi, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat primarul Nistor Tătar și managerul Asociației ”GAL Urban” Rădăuți, Florin Preda, entități care au contribuit decisiv la obținerea finanțării nerambursabile. Andronachi a arătat că finanțarea a fost accesată pe axa prioritară 9 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare care a fost deschisă la 1 mai a.c. iar proiectul a fost depus într-un termen extrem de scurt. ”Într-un termen spunem noi extrem de scurt comunitatea locală a reușit prin intermediul Spitalului Municipal Rădăuți cu sprijnul GAL Urban prin domnul Florin Preda și al Primăriei Rădăuți prin domnul primar Nistor Tătar să dezvolte acest proiect de investiții pe această axă”, a precizat Andronachi.

Spitalul Muncipal Rădăuți se va dota până la jumătatea lui 2021 cu 1.577 de echipamente de la computere tomograf până la saltele pentru paturi

El a arătat că prin acest proiect Spitalul Muncipal Rădăuți se va dota cu 1.577 de echipamente începând de la computere tomograf, cel mai scump aparat cu o valoare de 550.000 de euro bucata până la saltele pentru paturi cu o valoare de 500 de euro bucata. Andronachi a precizat că acest proiect va fi finalizat la jumătatea anului viitor fiind un proiect care se va derula în regim de urgență. În opinia sa, implementarea acestui proiect reprezintă ”o mare realizare”. Traian Andronachi a ținut să mulțumească directorului financiar contabil al Spitalul Municipal, Elena Ungureanu, celor de la compartimentul achiziți, Petru Gafițescu și Mihai Țigănaș, directorului medical Andrei Mandea precum și întregului colectiv al unității spitalicești care a pus umărul la realizarea proiectului. ”Pot să afirm că această axă prioritară a oferit României 700 de miloane de euro. Până acum au aplicat 123 de spitale și au antamat jumătate din sumă adică 350 de milioane de euro. Dacă facem o medie aritmetică simplă înseamnă că ne încadrăm de trei ori cât media raportat la proiectele care au fost depuse până acum”, a explicat managaerul Spitalului Municipal Rădăuți. El a precizat că proiectele depuse de spitale până acum se referă la recuperarea cheltuielilor făcute cu achiziția de echipamente de protecție anticovid precum combinezoane, măști, mănuși. ”Noi am mers pe varianta macro nu pe micro. Noi vrem dotări cu aparatură pentru că echipamentele de protecție am reușit să le achiziționăm cu sprijinul comunității locale”, a mai spus Andronachi.

Tătar: ”Municipalitatea colaborează foarte bine cu Spitalul Municipal, cu medicii de acolo, suntem o echipă iar de la cârcotași vom lua doar lucrurile bune”

La rândul său primarul Nistor Tătar s-a arătat bucuros pentru această realizare de excepție sublinind că municipalitatea rădăuțeană are multe proiecte cu fonduri europene. ”Acesta este încă un proiect cu fonduri europene care va fi implementat pe lângă multe altele pe care le are Primăria. Lucrăm în echipă cu consilierii locali, cu managerul Andronachi, cu doamna Mironescu de la Direcția de Asistență Socială, cu toți ceilalți și rezultatele se văd. Acest proiect sper să fie de bun augur. Este în folosul spitalului, al bolnavilor care vor beneficia de condiții și aparatură modernă și eficientă de luptă împotriva COVID-19. Am avut și eu virusul și nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva. Municipalitatea colaborează foarte bine cu Spitalul Municipal, cu medicii de acolo, suntem o echipă iar de la cârcotași vom lua doar lucrurile bune. Lăsăm politica la o parte și facem doar administrație”, a spus Tătar. El a ținut să le transmită celor care îl critică pentru că nu ar fi atras fonduri europene că a depus proiecte pe toate axele care s-au deschis și că rezultatele se vor vedea pe termen mediu și lung.

Preda: ”La nivelul Primăriei Rădăuți sunt proiecte cu fonduri europene în valoare totală de 28 de milioane de euro”

Managerul GAL Urban Rădăuți, Florin Preda, a ținut să precizeze că acest proiect este cel mai mare din județ subliniind că ”fără sprijinul domnului primar Nistor Tătar nu putea fi pus în practică”. ”Mulțumec echipei mele și doamnei Florentina Șcheul care a avut un aport foarte mare la acest proiect extrem de util pentru consolidarea capacității spitalului în gestionarea crizei COVID”, a spus Preda. El a subliniat că la ora actuală la nivelul Primăriei Rădăuți sunt proiecte cu fonduri europene în valoare totală de 28 de milioane de euro. ”În principiu din 2016 am accesat cam toate axele care s-au lansat la finanțare”, a menționat managerul GAL Urban. ”Primăra Rădăuți de depus numai proiecte majore de ordinul a milioane de euro. Nu este ușor pentru că vorbim de documentații fenomal de mari. Numai pentru proiectul care vizează modernizarea de drumuri prin GAL documentațiile se întind pe 1.500 de pagini. Toate necesită timp”, a explicat Florin Preda. El a mai spus că Primăria Rădăuți va depune în vederea finanțării din Fondul de Mediu două proiecte care vizează modernizarea unei școli și a unei grădinițe în valoare totală de 3 milioane de lei.