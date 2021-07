În perioada 11-15 august 2021, la Rădăuți va avea loc a VII-a ediție a Festivalului „SOMMERFEST”. În acest sens, la Casa municipală de Cultură au început deja înscrierile pentru cursurile de master class, pentru clasele de vioară, pian, chitară, flaut. Festivalul se încadrează în ciclul de manifestări „AUGUST LUNA DIASPOREI” și cuprinde în această ediție, seri reprezentative pentru comunitățile germană, rusă și poloneză.

Iată programul complet:

CONCERTE:

Miercuri, 11 august 2021

Ora 19:00

CASA DE CULTURĂ RĂDĂUȚI

Deschiderea celei de a VII-a ediții a SOMMERFEST RĂDĂUȚI

SEARA MUZICII GERMANE

Andrei Mihail RADU (vioară)

Corina RĂDUCANU (pian)

Eugen DUMITRESCU (pian)

Program: Johann Sebastian BACH, Ludwig van BEETHOVEN, Robert SCHUMANN și Johannes BRAHMS

Joi, 12 august 2021

Ora 19:00

PARCUL BOGDAN VODĂ RĂDĂUȚI (la Statuie)

SEARA MUZICII POLONEZE

Duo Kitharsis

Alexandra PETRIȘOR (chitară)

Dragoș HORGHIDAN(chitară)

În program aranjamente pentru două chitare de Frédéric CHOPIN (p. a.)

Vineri, 13 august 2021

Ora 19:00

CASA DE CULTURĂ RĂDĂUȚI

SEARA MUZICII RUSE

Ioan NEGURĂ (flaut) – Solist al Sălii cu Orgă din Chișinău

Elena TUREA(pian) – Academia de Muzică și Arte Plastice din Chișinău

Program: Alexander ALYABYEV, Piotr Ilici CEAIKOVSKI, Serghei RACHMANINOV, Vladimir TSYBIN, Serghei PROKOFIEV,German KOMRAKOV

Sâmbătă, 14 august 2021

Ora 12:00

CASA DE CULTURĂ SF. IOAN GURĂ DE AUR HORODNIC DE SUS

TINERII și MUZICA CLASICĂ

Duminică, 15 august 2021

Ora 18:00

TEMPLUL MARE – SINAGOGA RĂDĂUȚI

MAEȘTRI și DISCIPOLI

MASTERCLASS:

VIOARĂ (desen vioară)

CASA DE CULTURĂ RĂDĂUȚI, 11-14 august 2021

Profesor: Andrei Mihail RADU

PIAN (desen pian)

CASA DE CULTURĂ RĂDĂUȚI, 11-14 august 2021

Profesori: Corina RĂDUCANU&Eugen DUMITRESCU

CHITARĂ (desen chitară)

GALERIILE DE ARTĂ RĂDĂUȚI,12-14 august 2021

Profesori: Alexandra PETRIȘOR&Dragoș HORGHIDAN

FLAUT (desen flaut)

SINAGOGA RĂDĂUȚI, 13-14 august 2021

Profesor: Ion NEGURĂ(Academia de Muzică și Arte Plastice din Chișinău)

Pentru PROGRAMUL DE SALĂ

SOMMERFEST RĂDĂUȚI

Muzica Comunităților

Ediția a VII-a

11-15 August 2021

Miercuri, 11 august 2021

Ora 12:00-14:00

CASA DE CULTURĂ RĂDĂUȚI

MASTERCLASS (vioară, pian, muzică de cameră)

Ora 19:00

CASA DE CULTURĂ RĂDĂUȚI

Deschiderea celei de a VII-a ediții a FESTIVALULUI SOMMERFEST RĂDĂUȚI

SEARA MUZICII GERMANE

Soliști:

Corina RĂDUCANU (pian)

Eugen DUMITRESCU (pian)

Invitat: Andrei Mihail RADU (vioară)

În program lucrări de Johann Sebastian BACH, Ludwig van BEETHOVEN, Robert SCHUMANN și Johannes BRAHMS.

Corina RĂDUCANU și Eugen DUMITRESCU formează un duo pianistic din anul 2005 și desfășoară o activitate concertistică ce cuprinde concerte cu orchestra și peste 400 de recitaluri pe scene din țară (90 de localități) și din străinătate (Anglia, Austria, Belgia, Germania, Italia, Republica Moldova, Ucraina). Duo-ul a fost invitat să concerteze în 27 de festivaluri naționale și internaționale.

Activitatea artistică a celor doi muzicieni cuprinde 16 turnee de promovare a muzicii clasice dedicate duo-ului pianistic: Lumea copilăriei în muzica clasică…la patru mâini (2020), Muzica românească – de la Rapsodiile române la Cântece de pustiu (2019), Hai la Joc (2018), ENESCU, sunet și culoare (2016), Muzica Comunităților (2015),George Enescu 60 (2015),Trialog(2014), Maurice Ravel – Integrala lucrărilor pentru pian la patru mâini (2014), Turneul JOC (2013), Compozitorii anului 2013: Silvestri-Britten (2013), Integrala sonatelor pentru pian la patru mâini de Wolfgang Amadeus Mozart (2013), Enescu și contemporanii (2010-2012) și Turneul Secuiesc (2010). Cei doi pianiști au inițiat KLAVIER ART DUO FESTIVAL (2017-2019), Festivalul Istorie și Muzică Făgăraș (2017-2018), Festivalul SOMMERFEST Rădăuți (2015-2020), Festivalul Concurs Klavier ART Petroșani (2012-2019), Festivalul Internațional Sabin Pautza Reșița (2014-2018), Festivalul Concurs Microcosmos Muzical (2014-2019) și Muzica Munților (2017-2019). Duo-ul pianistic a avut onoarea de a susține primele concerte de pian din istoria localităților Avrig, Bălan, Ciocănești, Ditrău, Făgăraș, Găești, Hațeg, Lehliu-Gară, Petrila, Praid și Târnăveni. Un concert aparte, înpremieră, a avutlocînFortul 13 JilavacuocaziaCongresului Inter-Asso 2014. Activității concertistice a duo-ului pianistic i se adaugă numeroase premii naționale și internaționale obținute la concursurile de profil, prezențe în juriile concursurilor naționale și internaționale de specialitate, precum și cursuri de măiestrie susținute ca profesori invitați.Corina RĂDUCANU și Eugen DUMITRESCU sunt absolvenţi ai Liceului de Muzică George Enescu și ai Universității Naționale de Muzică din București, unde și-au completat și încheiat studiile (licență, master, doctorat, post-doctorat). Cei doi muzicieni sunt fondatorii Asociației Klavier ART și inițiatorii mai multor programe culturale (Făgăraș, Gheorgheni, Petroșani, Reghin, Reșița, Rădăuți, Sfântu Gheorghe și Țara Hațegului – Munții Retezat).

Andrei Mihail RADU s-a format la Universitatea Națională de Muzică din București, obținând diplomele de licență și master, specializarea interpretare instrumentală – vioară. A studiat la clasa conf. univ. dr. Ladislau CSENDES și muzică de cameră – conf. univ. dr. Manuela GIOSA. A susținut recitaluri instrumentale în Piața Festivalului George Enescu, în Festivalul Muzicienii mileniului III de la Sinaia, în numeroase concerte organizate de către Fundația Remember Enescu (Târgoviște, Ploiești și Muzeul Național George Enescu București), în Festivalul Internațional Sabin PautzaReșița și FestivalulSommerfest Rădăuți. A susținut recitaluri camerale alături de pianista Măriuca POPA la Sala Mică a Ateneului Român, Palatul SUȚU, Câmpina, Centrul Cultural Aurel Stroe din Bușteni, Biserica Sf. Mihail și Gavriil din Reșița, la Institutul Petofi Sandor din București. În decembrie 2015 a colaborat cu Camerata Regală, în cadrul concertului organizat la Ateneul Român, iar în 2017 a colaborat cu Orchestra de Cameră Radio. Din 2016 este membru al Orchestrei Naționale de Tineret și al Orchestrei Sinfonietta. În toamna anului 2017 a făcut parte din Orchestra Națională de Tineret care a avut concerte în cadrul Festivalului Internațional George Enescu, fiind unul din cei 33 de membri selectați ai orchestrei care au cântat în închiderea festivalului alături de Royal Concertgebouw Orchestra din Amsterdam, în proiectul european Side byside. În 2016 a fost invitat de către pianiștii Corina RĂDUCANU și Eugen DUMITRESCU, împreună cu pianista Măriuca POPA, să ia parte la turneul național Enescu-sunet și culoare, ce a avut loc în 8 orașe din România. În vara anului 2017 a fost selectat să participe la un schimb de experiență între Orchestra Națională de Tineret a României și NationaalJeugdOrkest din Olanda. Din anul 2017 face parte din KamerArt, o camerată formată din tineri muzicieni, alături de care a concertat atât în ansamblu, cât și ca solist pe scene din Grecia și în București, în cadrul Festivalului de Teatru, la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României, sub bagheta dirijorului Horia Andreescu. În ianuarie 2019 a făcut parte din Orchestra Națională Simfonică a României, care alături de dirijorul Cristian MĂCELARU, a reprezentat România, într-un turneu în Statele Unite ale Americii, din care amintim două concerte de referință susținute în New York, la Lincoln Center, alături de legendarul trompetist Wynton MARSALIS și Jazz at Lincoln Center Orchestra. În octombrie 2019, în cadrul Romanian Chamber Orchestra, a fost atât bursier, participând la cursuri de măiestrie cu violonistul Alexandru TOMESCU, dar și membru al orchestrei, susținând concerte în 3 orașe din România, alături de dirijorul Cristian MĂCELARU. În anul 2020 a participat la bursa SoNoRo Interferențe.

Joi, 12 august 2021

Ora 10:00-14:00

CASA DE CULTURĂ RĂDĂUȚI

MASTERCLASS (vioară, chitară, pian, muzică de cameră)

Ora 19:00

PARCUL BOGDAN VODĂ RĂDĂUȚI (la Statuie)

SEARA MUZICII POLONEZE

Soliști:

Duo Kitharsis

Alexandra PETRIȘOR

Dragoș HORGHIDAN

În program aranjamente pentru două chitare de Frédéric CHOPIN (p. a.).

Duo Kitharsis – Alexandra PETRIȘOR și Dragoș HORGHIDAN– a luat ființă la București, în anul 2009. După absolvirea cu succes a Facultății de Interpretare Muzicală din cadrul Universității Naționale de Muzică din București (clasa de chitară a Lect. Univ. Dr. Cătălin ȘTEFĂNESCU-PĂTRAȘCU) Duo Kitharsisîşi continuă studiile de Master în duo de chitare la StaatlicheHochschulefürMusikundDarstellendeKunst Stuttgart (Germania), avându-i ca profesori pe Ivo şi Sofia KALTCEV. Începând cu anul 2013, Duo Kitharsisstudiază la Conservatoire de Strasbourg, la clasa unuia dintre cele mai celebre duo-uri de chitară din lume, DuoMelis – Alexis MUZURAKIS şi Susana PRIETO. În iunie 2016, cei doi termină studiile de Master, fiind absolvenți ai Academiei de Muzică HEAR – Universitatea din Strasbourg (Franța). Duo Kitharsis a participat la numeroase concursuri internaționale, obţinând următoarele distincţii: Premiul I la Festivalul Internaţional de Chitară Transilvania, (Cluj-Napoca, în 2011), Premiul II la Concursul European de Chitară Clasică Enrico Mercatali (Gorizia, Italia, în 2013), Premiul Champagne Mailliard la Concursul European de Muzică de Cameră (Paris, în 2014), Premiul I la Concursul Drumul spre celebritate (Bucureşti, în 2014), Premiul I la Concorso di EsecuzioneMusicale ‘Citta di Piove di Sacco’ (Padova, în 2014), Premiul I la Concorso Internazionale di EsecuzioneMusicale (Castel Ritaldi (PG), în 2014), Marele Premiu la Festivalul Internațional de Chitară Clasică (Olsztyn, Polonia, în 2014), Premiul II la Concursul Internațional de Duo de Chitară L.I.G.I.T.A. (Liechtenstein, în 2016), Premiul I la Concursul Internațional de Muzică de Cameră Ciutatd’Elx(Elche, Spania, în 2018). Duo Kitharsis a fost invitat să susţină concerte în importante festivaluri de chitară: Festivalul Internațional de Chitară Joaquin Rodrigo din Olsztyn (Polonia), Festivalul Internațional de Chitară Ciutatd’ElxElche (Spania), Festivalul Internațional L.I.G.I.T.A Liechtenstein, Festivalul Internaţional de Chitară Transilvania Cluj-Napoca, Terra Siculorum Odorheiu Secuiesc, Hibernal de Chitară București. Duo Kitharsis susține concertul anului din cadrul seriei NouveauxTalents pe scena Auditoriumului – Cité de la musique et de la danse din Strasbourg și la Hôtel de Soubise – ArchivesNationales Paris, în cadrul sezonului de concerte organizate de către AsociatiaJeunesTalents. Pe lângă recitaluri susţinute la Ateneul Român, Sala Radio, Palatul Suţu, Palatul Cantacuzino, Palatul Mogoşoaia, Castelul Peleş, Palatul Marincu, cei doi muzicieni au fost şiprotagoniştii celei de a III-a ediții a turneului extraordinar Muzica în Palatele României. Duo Kitharsis concertează la Saint-Martin-in-the-Fields (Londra) în cadrul seriei de concerte organizate de către Institutul Cultural Roman.Cei doi chitariști au cântat în premieră națională Concertul pentru două chitare și orchestră de Mario CASTELNUOVO TEDESCO, alături de Orchestra Națională Radio și Filarmonica Teatrului Oleg Danovsky din Constanța.În anul 2015 Duo Kitharsisînregistrează primul CD cu lucrări originale semnate Mauro GIULIANI, Dusan BOGDANOVIC, Astor PIAZZOLLA și transcripții proprii după Jean PHILIPPE RAMEAU și Manuel de FALLA.Cei doi muzicieni sunt invitaţi să susţină concerte pe scene din Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia, Spania și Liban.În prezent, Duo Kitharsis este reprezentat de Dan McDaniel Management în S.U.A. și Canada.Duo Kitharsis cântă pe instrumente realizate de către lutierul român Alexandru MARIAN.

Vineri, 13 august 2021

Ora 10:00-14:00

CASA DE CULTURĂ RĂDĂUȚI / GALERIILE DE ARTĂ RĂDĂUȚI

MASTERCLASS (vioară, flaut, chitară, pian, muzică de cameră)

Ora 19:00

CASA DE CULTURĂ RĂDĂUȚI

SEARA MUZICII RUSE

Soliști:

Ioan NEGURĂ (flaut) – Solist al Sălii cu Orgă din Chișinău

Elena TUREA (pian) – Academia de Muzică și Arte Plastice din Chișinău

În program:Alexander ALYABYEV, Piotr Ilici CEAIKOVSKI, Serghei RACHMANINOV, Vladimir TSYBIN, Serghei PROKOFIEV,German KOMRAKOV.

Ion NEGURĂ JR. s-a născut în 1982 într-o cunoscută familie de muzicieni. A absolvit Liceul de Muzică George Enescu din București (în anul 2000) și Academia de Muzică, Teatru și Arte plastice din Chișinău (în anul 2005). Este laureat la numeroase concursuri naționale și internaționale având în palmares 18 premii și diplome obținute. A concertat în 37 de țări ale lumii inclusiv Coreea de Nord, Iordania, Macedonia, Turcia. În anul 1994, împreună cu tatăl său (profesorul de nai Ion NEGURĂ) și fratele său (naistul Ștefan NEGURĂ), a susținut un recital la Polul Nord în care a reprezentat Republica Moldova, într-un proiect internațional cu transmisiune în direct pe toate canalele lumii. Din anul 2008 este solist al Sălii cu Orgă din Chișinău. În paralel continuă activitatea pedagogică la Liceul Ciprian Porumbescu și la Academia de Muzică, Teatru și Arte plastice din Chișinău. Din 2009 urmează studiile postuniversitare la Școala Superioară de Muzică Alfred Cortot din Paris cu celebrul flautist și profesor Pierre-Yves ARTAUD, la clasa căruia a urmat un stagiu pedagogic, la Conservatorul Național Superior din Paris. În 2010 obține diploma superioară de interpretare, iar în 2012 diploma superioară de concertist.

Născută la Chişinău, în anul 2002,pianista Elena TUREA a absolvit Conservatorul de Stat Gavril Muzicescu din Chişinău, la clasa de pian a prof. Iurie MAHOVICIşi studiile de masterat,la clasa de măiestrie a prof. Olga IUHNO. Este lector universitar, maestru de concert şi doctorandă la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chișinău. Desfăşoară o bogată activitate concertistică, pe scena Sălii cu Orgă şi a Filarmonicii din Chişinău, fiind cunoscută şi apreciată pentru prestaţiile sale artistice în cadrul unor ansambluri camerale importante şi ca maestru de concert al unor interpreţi de renume din Republica Moldova, Rusia și Ucraina.

Sâmbătă, 14 august 2021

Ora 10:00-11:30

CASA DE CULTURĂ RĂDĂUȚI / GALERIILE DE ARTĂ RĂDĂUȚI / SINAGOGA RĂDĂUȚI

MASTERCLASS (vioară, flaut, chitară, pian, muzică de cameră)

Ora 12:00

CASA DE CULTURĂ SF. IOAN GURĂ DE AUR HORODNIC DE SUS

TINERII și MUZICA CLASICĂ

Duminică, 15 august 2021

Ora 18:00

TEMPLUL MARE – SINAGOGA RĂDĂUȚI

MAEȘTRI și DISCIPOLI

Soliști:

Ioan NEGURĂ (flaut)

Andrei Mihail RADU (vioară)

Alexandra PETRIȘOR (chitară)

Dragoș HORGHIDAN (chitară)

Corina RĂDUCANU (pian)

Eugen DUMITRESCU (pian)

Absolvenții Cursului de măiestrie

Director Festival

Ovidiu FOCA

Director Casa Municipală de Cultură Rădăuți

Director artistic Festival

Corina RĂDUCANU

Asociația Klavier ART