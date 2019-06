Cîteva zeci de oameni au asistat astăzi, la Rădăuți, la ceremonia dezvelirii bustului aviatorului erou Vasile Niculescu. Bustul a fost instalat în parcul situat vizavi de Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”. La eveniment au participat primarul Rădăuților, Nistor Tătar, consilieri locali, cetățeni și o delegație de la Bacău. Din delegație au făcut parte, printre alții, președintele filialei Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, colonelul în retragere Paul Valerian Timofte, generalul de flotilă aeriană Vasile Florea și comandorul Banu Lascăr, aflat în cârje după un accident aviatic din 1995. La eveniment a fost prezentă și nepoata aviatorului erou, Astrid Mallet. Maestru de ceremonii a fost colonelul în rezervă Păunel Andrusceac. Ceremonialul a cuprins o slujbă religioasă, alocuțiuni emoționante despre faptele de vitejie ale pilotului Vasile Niculescu, iar la final au fost depus jerbe și buchete de flori. Bustul eroului Vasile Niculescu a fost donat municipalității rădăuțene de Consiliul Județean Bacău, în anul Centenarului Marii Uniri, atunci cînd s-au comemorat 38 de ani de la moartea pilotului iar soclul a fost construit de Primăria Rădăuți. Vasile Niculescu este cel care a transportat cu avionul, peste Carpați, în noiembrie 1918, în condiții extrem de dificile, documentele necesare convocării Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. Vasile Niculescu s-a născut la Fălticeni, pe 21 noiembrie 1891. După ce a părăsit armata, a trăit în Rădăuți, unde a practicat meseria de ceasornicar. Pilotul Marii Uniri a murit în anonimat, în anul 1981.

Nistor Tătar: ”Trebuie să fim mândri că în Rădăuți a trăit un asemenea om și noi trebuie să avem grijă să-l pomenim tot timpul”

”Mă bucur pentru acest moment, pentru acest bust al unui erou adevărat, Vasile Niculescu, care a participat la înfăptuirea Mari Uniri. Trebuie să fim mândri că în Rădăuți a trăit un asemenea om și noi trebuie să avem grijă să-l pomenim tot timpul. Am promis noi Primăria Rădăuți cu Primăria și CJ Bacău că vom face această statuie și am făcut-o. Mulțumesc rădăuțenilor prezenți aici, nepoatei marelui aviator pentru modul în care s-a implicat în această acțiune. Sper să ne întâlnim aici în fiecare an să-l comemorăm pe eroul Vasile Niculescu”, a declarat Tătar.

Nepoata eroului, Astrid Mallet: ” Vasile Niculescu a fost solia mântuirii neamului, a fost un mare zburător, un om curajos, un autodidact, și-a iubit familia, a fost un tată foarte iubitor și un bunic extraordinar”

”Sunt foarte emoționată să fiu din nou la Rădăuți și sunt mândră să pot participa la așa ceva. Despre Vasile Niculescu sunt multe de spus. Mulțumesc tuturor celor care au reușit să-l scoată la lumină și să-l readucă în memoria românilor, orașului Rădăuți unde a trăit și unde a murit trist pentru că credea că a fost uitat. Dar iată că nu a fost uitat și astăzi numele lui e gravat în sitoria făuririi Marii Românii. Sunt mândră că sunt nepoata lui și în afara unui zbor istoric a fost și un zbor eoic, un zbor greu pentru că era foarte frig iar avionul era deschis și nu era utilat decît cu un altimetru și o busolă. Acest bust a fost pus într-un loc liniștit cu copaci în jur și e la câțiva pași de blocul în care a locuit pe strada Stadionului. Vasile Niculescu a fost solia mântuirii neamului a fost un mare zburător, un om curajos, un autodidact, și-a iubit familia, a fost un tată foarte iubitor și un bunic extraordinar”, a declarat Astrid Mallet.