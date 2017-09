Radhu, singurul cantaret de cumbia din Romania, romanul faimos in America Latina, aduce in prim plan, inca o piesa din Mexic! De data aceasta o balada de dragoste,o piesa de telenovela, avand la baza o poveste de dragoste care se termina!

“Am ales piesa “El Final” pentru aceasta toamna, o piesa mai lenta,un final de vara,si multi indragostiti se pot regasi in aceast cantec, atat in Mexic, cat si la noi in Romania!