Radhu, singurul cântăreț de cumbia din Romania, romanul faimos în Mexic și America de Sud, alături de celebra actriță mexicană de telenovele, Laura Zapata, au avut un accident de mașină.

Din cauza unui mistret ce a iesit in calea microbuzului, Radhu, Laura Zapata si o echipa de televiziune, ce se intorceau de la o filmare, au trait momente de panica!

“Nu am pățit absolut nimic! Doar o sperietura… Laura Zapata a încercat sa ne calmeze pe toți și a spus o rugăciune!”, declarat Radhu.

“Am așteptat sa ne preia alta mașină, după care, de la filmare, ne-am dus catre mare, unde am cantat destul de obosiți, însă ii multumim lui Dumnezu ca totul a fost sub control! Imi este dor de Romania si de publicul cald de acolo, cu siguranta ma voi intoarce!”, ne spune Laura Zapata.

Cei doi artisti au colaborat impreuna pentru piesa “Como el Sol”, iar pe viitor acestia ne pregatesc multe surprize.