Deputatul USRPLUS de Suceava, Radu Ciornei, a anunțat că nu mai poate să-i acorde sprijinul viceprimarului Sucevei, Teodora Munteanu, despre care a spus că în fața unui bilet la tombola de la Motorfest a uitat că ocupă o funcție în conducerea primăriei. Radu Ciornei a spus că în aceste zile de criză pentru organizația USR Suceava a fost solicitat de numeroase ori să își exprim părerea vizavi de situația creată de câștigarea de către Teodora Munteanu a marelui premiu la tombola organizată la festivalul Motorfest.

Vă prezentăm scrisoarea către suceveni transmisă de deputatul Radu Ciornei:

„Sunt și ramin consecvent principiului “Amicus Plato, sed magis amica veritas” care mă face să recunosc , înainte de toate, adevărul. Cu toate că Teodora Munteanu îmi este colegă de la începuturile noastre în acest județ și a depus o muncă titanica în efortul de creștere a organizației mă văd nevoit să mă delimitez de acțiunile ei din ultimele zile. Analizind în detaliu tot acest lanț al slăbiciunilor, ce putea fi rupt în numeroase puncte chiar de către Teodora am ajuns la concluzia că nu mai pot sprijini moral și instituțional un om care în fața unui bilet de tombola a uitat că este viceprimarul orașului Suceava. După ce greșeala inițială a fost dublată și apoi triplată de acceptarea premiului și de refuzul inițial de a returna motocicleta am realizat că toate vocile ce ne-au acuzat de metehne pe care dorim să le eradicam, au dreptate.

Realizind aceasta , eu, Radu Ciornei, deputat USR de Suceava, îmi cer sincer și rușinat scuze alegătorilor noștri și tuturor cetățenilor Sucevei și ai țarii ce au văzut desfasurindu-se această comedie a erorilor politice și morale. Nu am ce apăra, în fata unor anumite situații, noi, politicienii, trebuie să plecăm capul și să ne cerem iertare. Vă înțeleg dezamăgirea și va cer, încă o dată , iertare !

Pentru că anumite fapte trebuie să aibă și consecinte voi cere mîine, în Biroul Județean, sancționarea statutară ( sau propunerea de sancționare de către Biroul Național) a Teodorei Munteanu și voi vota pentru o sancțiune aspră mergind pină la ridicarea sprijinului politic sau suspendarea din partid. Îi voi cere doamnei Munteanu să își prezinte demisia de onoare din funcțiile deținute în partid și din funcția de viceprimar, însă aceste decizii sunt unilaterale și îi aparțin în totalitate.

Acest comunicat reflecta doar opiniile mele, deciziile se vor lua de către cei 21 de membri ai Biroului Județean dar cred cu tărie că, fiind în slujba dumneavoastră, ca deputat ales al județului Suceava, vă datorez, pe linga scuze sincere și o poziție clara și lipsită de echivoc față de această situație penibila.

Cu respect

Radu Tudor Ciornei