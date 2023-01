Radu Micu (40 de ani) este al doilea actor român care joacă în proiectul „Ascensiunea Imperiilor: Otomanii” (n.r. – Rise of Empires: Ottoman Mehmed VS Vlad), difuzat pe Netflix. Click a stat de vorbă și cu el despre acest proiect uriaș, mai ales că îl știm de când filma pentru „Păcatele Evei”.

Click: Am vrea să știm cum a fost la filmările pentru „Rise of Empires: Ottoman Mehmed VS Vlad”, mai ales că mai ai experiență cu producțiile internaționale?

Radu Micu: Chiar înainte de acest proiect am făcut „Dampyr” (n.r. film de groază, fantezie despre un bărbat care este jumătate om, jumătate vampir), după niște benzi desenate. Cât despre ”Otomanii”, îți dai seama, a fost foarte tare toată experiența, mai ales că tot sezonul a fost filmat acolo, în Istanbul, iar echipa de producție ne-a ținut pe toată perioada filmărilor acolo, la Istanbul.

Pot spune că timp de trei luni au avut grijă să nu ne lipsească nimic, au avut grijă să ne simțim ca acasă. Ne-am simțit foarte bine și plus de asta ne-au pus la dispoziție cam tot ce ne-am dorit.

Ce visam noaptea a două zi dimineață aveam. În special pentru rol, pentru antrenamente, pentru repetiții și toate lucrurile astea. Ne-au facilitat niște lucruri pe care nu le-am întâlnit la toate filmele.

