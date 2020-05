Radu Rey – președintele partidului PLUS Suceava: Celula de criză a PLUS vine cu soluții pentru economie. Astăzi punem la dispoziția autorităților și operatorilor economici cinci ghiduri post-criză Covid-19 pentru sectoarele de turism, construcții, takeaway, evaluarea riscurilor și saloane de frizerie și coafură

PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic nou, cu oameni care cred în cinste, competență şi meritocraţie. PLUS a adus la un loc oameni care cred într-un proiect curajos prin însăși simplitatea lui. PLUS reprezintă o forță, iar în județul Suceava avem o organizație puternică.

România a intrat în stare de alertă. Economia românească, grav afectată de criza declanșată de pandemia noului coronavirus, are nevoie de o repornire. În întreaga Europă se fac pași mici în sensul destinderii și relansării economice Pentru evitarea unui nou val pandemic, în toate țările din Europa se iau măsuri specifice fiecărui sector de activitate în vederea protejării tuturor celor implicați. Din păcate, deși se vorbește despre relaxarea măsurilor restrictive și repornirea economiei, Guvernul României a eșuat în a prezenta un set de măsuri clare, nu doar economice, ci și sanitare, referitoare la etapa post-carantină. Nu avem din partea Guvernului până în prezent nici un cadru sanitar clar stabilit în atenția agenților economici, și nici sprijinul financiar indispensabil în implementarea măsurilor care se impun pentru revenirea la activitate.

Relansarea economică trebuie să fie o prioritate pentru România și problema noastră principală nu ar trebui să fie dacă reluăm activitatea, ci când și mai ales cum. Este nevoie de un plan pe etape, care să țină cont de riscul răspândirii infecției, un plan care să conțină măsuri de protecție adaptate fiecărui domeniu economic, după cum ne recomandă Comisia Europeană și cum se întâmplă în celelalte țări europene.

Celula de criză a Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate vine în ajutorul autorităților și a operatorilor economici cu cinci ghiduri de bune practici și măsuri de protecție împotriva prevenirii și răspândirii virusului SARS-CoV-2, inspirate din documente similare care au fost puse în practică în țările membre ale Uniunii Europene. Cele cinci ghiduri se adresează sectoarelor care își încep activitatea în această perioadă, respectiv turism, construcții, saloane de îngrijire personală și takeaway, împreună cu un document util în evaluarea riscurilor. Toate măsurile din ghiduri, prevăzute în mod specific fiecărui domeniu de activitate, ar fi trebuit să fie deja gândite, proiectate și realizate de Guvernul României și puse la dispoziția autorităților locale și a agenților economici.

Partidul PLUS se va implica activ în sensul dezvoltării de bune practici și măsuri pentru prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-CoV-2, iar în perioada următoare vom demara o serie de dezbateri publice în sistem live video cu specialiști și profesioniști din fiecare dintre domeniile amintite. Accesul la aceste întâlniri online este liber pentru toți cei interesați, și pe această cale lansăm o invitație tuturor celor care pot aduce un plus de valoare ideilor noastre. Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) intenționează să asculte, în continuare, vocile cetățenilor și să le promoveze opiniile, ideile și soluțiile, pentru ca, împreună, să ieșim din conul de umbră în care, involuntar, am ajuns cu toții.

Pentru toți cei interesați, ghidurile PLUS pe domeniile de activitate menționate sunt disponibile pentru consultare aici: https://stiri.plus/ghiduri-post-criza-covid-19-puse-la-dispozitia-autoritatilor-de-catre-celula-executiva-de-criza-plus/