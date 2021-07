Au mai rămas doar câteva zile până când Adela Popescu (34 de ani) va deveni mămică pentru a treia oară. Prezentatoarea de la Pro Tv și-a făcut bagajul pentru maternitate și așteaptă ca sorocul să-i vină din clipă în clipă. Adela Popescu vrea să nască tot natural, deși la ultima sarcină a născut pe viu și a suportat dureri cumplite.

Tăticul Radu Vâlcan (44 de ani) este și mai emoționat decâ soția sa. Înainte de venirea pe lume al celui de-al treilea băiețel al cuplului, Radu Vâlcan a fost invitat în podcastul lui Mihai Morar, și a făcut, în premieră, confesiuni despre familia sa, care în curând se va mări cu un nou membru. Radu Vâlcan se teme ca soția sa, care vrea să-l nască tot natural și pe cel de-al treilea băiețel al cuplului, să nu treacă prin experiențele dureroase de care a avut parte la primele două sarcini.

„Ne-am dorit al treilea copil, l-am planificat”

“Când Adela era în travaliu am plâns. A fost în travaliu 12 ore la a prima sarcină. Am plâns pentru că o auzeam pe ea prin ce dureri trecea. De fapt, așa a fost la ambii copii, și din cauza unei probleme pe care o are la spate, practic, sarcinile îi apăsau pe nervul sciatic. Durerile erau cumplite, așa că am plâns de față cu toți. A urlat ore. Mai tăcea, iar urla. A trecut prin două nașteri naturale și vrea și a treia să fie la fel. La Andrei, travaliul a durat 5 ore, dar durerea a fost mai mare, pentru că efectiv a născut pe viu, fără ca epidurala să-și facă efectul. Acum suntem pe final de sarcină, deja are contracții foarte dureroase. Ne-am dorit al treilea copil, l-am planificat”, a povestit Radu Vâlcan, la podcastul lui Mihai Morar.

