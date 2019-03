Purtătorul de cuvânt al PSD Suceava, deputatul Alexandru Rădulescu, a declarat joi că adoptarea bugetului în ședința comună a Camerei Deputaților și a Senatului României, de miercuri, 13 martie, a pus capăt blocajului în care au ajuns administrațiile publice locale și centrale din cauza ”demersului egoist” al președintelui Klaus Iohannis care a contestat Legea bugetului de stat la Curtea Constituțională ”utilizând mai degrabă argumente de tip pamflet și nu de natură constituțională sau economică”. Rădulescu a precizat că acest buget este cel mai ofertant din perioada post-decembristă a României: este fundamentat pe un PIB record, asigură toate creșterile salariilor, pensiilor, burselor, ajutoarelor sociale asumate, asigură finanțări record pentru toate ministerele, asigură o creștere substanțială a sumelor destinate investițiilor și administrațiilor publice locale și județene.

”Acest buget prevede sumele necesare finanțării unor obiective din județul Suceava sau din zonă”

”Și, mai ales, foarte important pentru noi sucevenii, acest buget prevede sumele necesare finanțării unor obiective din județul Suceava sau din zonă: bani pentru finalizarea centurii ocolitoare a Sucevei, pentru executarea centurii ocolitoare a Rădăuțiului, pentru studiul de fezabilitate a centurii Fălticeniului dar și pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al autostrăzilor Târgu Neamț-Târgu Mureș, Brașov-Bacău, al drumului de mare viteză Ploiești-Pașcani, al drumului expres Pașcani-Siret, precum și pentru etapa de pregătire în vederea elaborării studiului de fezabilitate pentru Autostrada Nordului”, a arătat Rădulescu.

”Parlamentarii și liderii liberali suceveni persistă în intenția de a înșela permanent opinia publică”

El a spus că aceste fapte sunt ușor de verificat printr-o simplă lectură a Bugetului ”evident pornind și de la premisa existenței dorinței și capacității de înțelegere”.”Constat că existența acestei premise este o iluzie în cazul parlamentarilor și liderilor liberali suceveni, care persistă în intenția de a înșela permanent opinia publică. Ei persistă în demagogia promovării unor amendamente de finanțare a unor obiective economice sucevene care sunt deja prevăzute în legea bugetului, așa cum am menționat anterior. Ei insistă și pe promovarea ideii că li se datorează dublarea valorii alocației copiilor când de fapt, ipocrit, ei nu au votat legea bugetului care permite acest fapt. Mai ridicol este deputatul liberal care se laudă că partidul său a forțat de două ori guvernarea PSD să mărească această alocație deși mai firesc ar fi fost să facă acest lucru atunci când colegii dumnealui de partid (PDL) se aflau la guvernare. Știu că județul Suceava are o nevoie imperioasă să fie racordat la o rețea de autostrăzi. Guvernul PSD-ALDE a înțeles acest fapt, dovadă fiind prevederile bugetare pe care le-am menționat. Guvernul PSD-ALDE a înțeles că sunt foarte importante pentru confortul sucevenilor și drumurile județene, dovadă fiind faptul că acest guvern a acordat Sucevei suma de 216.000.000 lei pentru reabilitarea a 9 drumuri județene”, a spus deputatul PSD de Suceava.

”Cei care conduc administrația publică județeană să se aplece mai insistent asupra rezolvării problemelor care, în mod real, intră în sfera lor de competență”

Rădulescu consideră că important pentru confortul sucevenilor ar fi ca, în loc să stea mereu cu mâna întinsă la Guvern, cei care conduc administrația publică județeană să se aplece mai insistent asupra rezolvării problemelor care, în mod real, intră în sfera lor de competență ”de exemplu repararea podului de la Verești, repararea drumurilor județene aflate într-o stare dezastroasă poate chiar și renunțând la cheltuieli inutile cu înfrățiri și constituiri de asociații cu scopuri fanteziste, fără niciun efect cuantificabil”.