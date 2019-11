Deputatul PSD de Suceava, Alexandru Rădulescu, a votat la o secție din municipiul Fălticeni pentru candidatul ”care poate constitui echilibrul și armonia societății românești”. ”Fără echivoc spun că am votat cu candidatul a cărui probitate morală, obligatorie unui președinte, nu este contestabilă. Am votat pentru candidatul care are un proiect coerent de viitor pentru România, care poate constitui echilibrul și armonia societății românești. Am votat pentru candidatul care a prezentat un proiect de țară și care nu propagă ura între oameni și categorii sociale”, a declarat Rădulescu.