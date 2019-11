Deputatul PSD de Suceava, Alexandru Rădulescu, și-a exercitat dreptul de vot astăzi dimineață în localitatea de domiciliu, Fălticeni. ”Am votat pentru candidatul care cred că va aduce un echilibru în societatea românească, care va împăca societatea românească, care va armoniza instituțiile statului cu societatea civilă. Am votat pentru un candidat cu o probitate morală demonstrată asupra căruia nu planează nici o suspiciune de fraudă, impostură, de acumulări ilicite. Sunt convins că deși se vorbește foarte mult despre influențe nefirești într-un demers electoral, românii cu inteligența și cu inima lor vor determina un rezultat bun pentru România”, a declarat Rădulescu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating