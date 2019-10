”Inițierea unei moțiuni de cenzură este un demers democratic dar maniera în care s-a constituit majoritatea parlamentară ce a făcut posibil acest demers este discutabilă chiar în termeni ”imoralitate”, iar parlamentarii care și-au abandonat propriul electorat (din nefericire și unii suceveni) și au contribuit la noua majoritate vor fi judecați de propii alegători”. Afirmația a fost făcută de deputatul PSD de Suceava, Alexandru Rădulescu, după ce moțiunea de cenzură inițiată de partidele de opoziție a trecut generând practic căderea guvernării actuale. În opinia parlamentarului social democrat, consecința negativă a acestei moțiuni este faptul că s-a stopat activitatea unei guvernări care a realizat creșterea economică a României, creșterea salariilor, pensiilor, burselor, finanțarea a peste 12000 de proiecte de infrastructură locală, o guvernare care pentru județul Suceava a însemnat reabilitarea drumurilor naționale care traversează județul, finalizarea șoselelor de centură a Sucevei și a Rădăuțiului, reabilitarea a opt drumuri județene, finanțarea a peste 200 de proiecte de infrastuctură locală.

”Consecința pozitivă a acestei moțiuni este că noua guvernare va trebui să facă mai mult decât guvernarea precedentă atât la nivel național cât și la nivel județean- ceea ce în esență este în favoarea românilor și implicit a sucevenilor. Am putea numi acest lucru o consecință pozitivă dacă s-ar și materializa și nu am asista la o luptă a partidelor ce formează noua majoritate pentru posturile guvernamentale și dacă nu am asista la o jelanie a acestor partide legată de ”moștenirea grea” care de fapt este o scuză pentru incapacitatea guvernării”, a mai spus Rădulescu.