Deputatul social democrat de Suceava, Alexandru Rădulescu, a ținut să evidențieze raportul dintre PSD și Refererendumul pentru modificarea Constituției în sensul redefinirii căsătoriei ca uniune liber consimțită între un bărbat și o femeie, inițiativă cetățenească promovată de peste 3 milioane de semnatari, arătând că încă de la început, Partidul Social-Democrat și-a exprimat clar adeziunea față de acest demers civic, și-a asumat susținerea legislativă în Parlamentul României precum și organizarea Referendumului prin guvernul social-democrat.

”PSD are obligația să asigure existența, perpetuarea poporului român, educația corectă a tinerilor ce reprezintă viitorul României – fapt posibil doar prin fundamentarea familiei pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie”

”Această poziție a Partidului Social-Democrat este determinată de obligația unui partid politic de a promova, de a exprima voința cetățenilor pe care îi reprezintă și care, în situația de față, doresc să-și definească fără echivoc valorile culturale, spirituale, și civice în care cred. De asemenea, Partidul Social-Democrat, în calitatea sa de partid care și-a asumat guvernarea, are obligația să asigure existența, perpetuarea poporului român, educația corectă a tinerilor ce reprezintă viitorul României – fapt posibil doar prin fundamentarea familiei pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Partidul Social-Democrat are și obligația, asumată deja, de a susține opțiunile culturale, spirituale ale poporului român, ca expresie a suveranității naționale a României, în calitatea sa membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană – instituție a cărei deviză este „unitate în diversitate”, a declarat Rădulescu.

”Unii parlamentari liberali suceveni, cu duplicitate evidentă, au absentat „strategic”de la vot – ceea ce înseamnă, de fapt, un vot „NU” față de accepțiunea clasică a căsătoriei ( cea dintre un bărbat și o femeie) – vot pe care ar trebuii să-l explice sucevenilor”

El a remarcat pe de altă parte și poziția partidelor politice aflate în opoziție, PNL, USR, PMP, ”care, mult timp după debutul acestui demers civic, și-au exprimat clar opoziția față de solicitările celor peste 3 milioane de inițiatori, fapt demonstrat și prin votul împotrivă exprimat, de unii lideri ai acestor partide, în Camera Deputaților și în Senat sau prin îndemnul lor de a se boicota acest referendum”. Deputatul social democrat a menționat că ”unii parlamentari liberali suceveni, cu duplicitate evidentă, au absentat „strategic”de la vot – ceea ce înseamnă, de fapt, un vot „NU” față de accepțiunea clasică a căsătoriei ( cea dintre un bărbat și o femeie) – vot pe care ar trebuii să-l explice sucevenilor”. ”În ultimele zile constatăm ipocrizia evidentă a reprezentanților acestor partide care și-au schimbat poziția și își îndeamnă membrii să participe la vot văzând formarea unui val uriaș de susținere a modificărilor Constituției, val susținut de toate cultele din România și de opiniile marii majorități a populației. Sunt sigur că, și de această dată, înțelepciunea și atașamentul poporului român față de adevăratele valori culturale și civice vor triumfa, așa cum s-a întâmplat și în decembrie 2016, când românii au ales varianta programului de guvernare al partidului social-democrat, așa cum se întâmplă și în prezent prin susținerea guvernării social-democrate amenințată de interese antiromânești, prin mijloace nedemocratice”, a încheiat Alexandru Rădulescu.