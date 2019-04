Purtătorul de cuvânt al PSD Suceava, deputatul Alexandru Rădulescu, a declarat că președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, are o abordare teoretică în rezolvarea problemelor legate de finalizarea lucrărilor la magistrala de gaz metan de la Pojorâta la Vatra Dornei. Alexandru Rădulescu a precizat că o problema importantă a județului Suceava, încă nerezolvată „dar clar în curs de rezolvare”, este cea legată de extinderea conductei de gaz de la Pojorâta la Vatra Dornei. Rădulescu a spus că realizarea acestei vechi dorințe a dornenilor a constituit o prioritate pentru social-democrații suceveni, iar în urma demersurilor repetate ale președintelui PSD Suceava Ioan Stan și ale miniștrilor social-democrați ai Economiei, acest obiectiv este prevăzut în bugetul societății Transgaz. Deputatul PSD de Suceava a arătat că singurul obstacol existent în calea acestei extinderi este existența unui litigiu între Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuțiului și Regia Națională a Pădurilor asupra terenului pe care ar trebui să se construiască această conductă.

Alexandru Rădulescu a precizat că așa cum și-au asumat, social democrații au identificat soluții pentru rezolvarea acestei probleme, respectiv una guvernamentală, inițiată de Ministerul Economiei și una legislativă inițiată de parlamentarii PSD de Suceava. „Aceasta a parcurs deja, marți, prima etapă, când la comisia de administrație publică din Camera Deputaților, comisie raportoare, ne-a fost admis un amendament ce ar rezolva problema construirii acestei conducte chiar și în situații de litigiu. Constat însă în presa ultimelor zile, marcată de prezența ministrului social-democrat Daniel Suciu în județ, că acesta problemă este și pe agenda liderului liberal sucevean, președinte al Consiliului Județean”, a declarat deputatul PSD de Suceava.

Flutur: Gheorghe Flutur încearcă să bagatelizeze acest demers și afirmă cu ușurință că această problemă se poate rezolva cu un un simplu Ordin de Ministru

Alexandru Rădulescu a adăugat că Gheorghe Flutur are doar o abordare teoretică în această problemă. „Fie din diletantism, dar nu-l pot suspecta de așa ceva, fie din dorința de a manipula opinia publică suceveană, dumnealui încearcă să bagatelizeze acest demers și afirmă cu ușurință că această problemă se poate rezolva cu un un simplu Ordin de Ministru. Îmi pun în mod firesc întrebarea: dacă ar fi fost așa simplu, de ce nu a solicitat acest lucru, în 2016, guvernului condus de fostul său subaltern Dacian Cioloș? Ar fi o întrebare similară și în cazul șoselei de centură a Sucevei pe care a promis că o termină în trei luni după ce câștigă șefia Consiliului Județean. Tot dumnealui vine cu o soluție, nerealistă zic eu, pe care o atribuie ministrului Daniel Suciu, fapt negat vehement de acesta, și anume extinderea conductei de gaz dinspre Bistrița spre Vatra Dornei”, a mai declarat Alexandru Rădulescu. El afirmă că aceasta este o idee la fel de utopică ca cea pe care Gheorghe Flutur a avut-o cu translocarea spitalului regional de la Iași la Suceava, menită doar să creeze iluzii nefondate sucevenilor. „Soluțiile reale sunt cele pe care le-am evidențiat inițial și care vor fi puse în operă prin implicarea Guvernului și a parlamentarilor PSD”, a declarat Alexandru Rădulescu.

Nu în ultimul rând, el a mai precizat că vineri, prin ordonanța de modificare a OUG 114/2018, Guvernul României prin Fondul de Dezvoltare și Investiții a creat cadrul prin care primăriile pot primi alocări financiare pentru derularea proiectelor de alimentare cu gaz a localităților.