Primăriile și consiliile județene primesc mai mulți bani prin bugetul de stat pe 2019 față de anul trecut, a anunțat purtătorul de cuvânt al PSD Suceava, deputatul Alexandru Rădulescu. El a arătat că primăriile primesc ca finanțare per capita 1.250 de lei/locuitor față de 750 de lei în 2018 cu condiția să plătească în plus doar indemnizația persoanelor cu handicap și însoțitorilor acestora ia consiliile județene 400 de lei/locuitor față de 250 de lei anul trecut. ”În această situație poate și președintele Consiliului Județean Suceava va finanța corespunzător repararea podului de la Verești pentru că suma alocată de 760.000 de lei în bătaie de joc a făcut ca la cele două licitații să nu se prezinte nimeni valoarea necesară fiind de 8 milioane de lei. Amintim că podul de la Milișăuți a fost făcut de guvernul PSD-ALDE în câteva luni și a costat 7 milioane de lei”, a spus Rădulescu.

”Avem un buget consistent în ciuda corului de bocitoare de la PNL local și național care afirmau că va fi un buget dezastruos”

Parlamentarul social democrat a precizat că toate ministerele beneficiază de bugete mult mai mari ca cele de anul trecut amintind de educație unde bugetul e mai mare cu 47% și de transporturi unde sumele alocate sunt mai mari cu cu 55%. ”La capitolul investiții este prevăzut expres centura Sucevei cu 47 de milioane de lei și se va termina anul acesta, centura Rădăuțiului cu 35 de milioane de lei suficient pentru a fi finalizată, DN18 cu 79 de milioane de lei care la fel se va finaliza. Au fost prinși de asemenea bani și pentru DN2 și DN17B”, a explicat purtătorul de cuvânt al PSD Suceava. Rădulescu a subliniat că bugetul e construit pe un deficit bugetar estimat la 2,55% din PIB, pe o inflație de 2,7%, pe o creștere economică de 5,5% și pe un curs euro/leu de 4,67 lei ”deoarece nu am luat în calcul jocul murdar al BNR care a dus la o creștere artificială a cursului”. ”Mă bucur că guvernarea PSD-ALDE se ține de cuvânt. Creșterea economică de peste 400 de milioane de euro de anul trecut, atragerea de fonduri europene, veniturile bugetare mult mai mari au făcut ca anul acesta să fie un buget consistent în ciuda corului de bocitoare de la PNL la nivel local și național care afirmau că va fi un buget dezastruos”, a conchis Alexandru Rădulescu.