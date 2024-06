Vineri, 28 iunie, s-a inaugurat în comuna Ipotești pe strada Ciprian Porumbescu, nr.1, showroom-ul renumitei companii germane NOLTE, specializată în mobilier de bucătărie. La inaugurarea cu ștaif pe acorduri de muzică simfonică au fost prezenți Carlos Andres von Rusten- manager pentru export al NOLTE Germania, Olaf Lippold- manager Nolte România-Suceava, Vasile Coman-manager de dezvoltare și resurse umane în cadrul firmei NOLTE România, filiala Suceava și viceprimarul Constantin Bobu. Mobilierul de bucătărie expus în cochetul showroom situat la marginea drumului județean are un design unic și este dotat cu aparatură electrocasnică de ultimă generație. De altfel, Vasile Coman, manager de dezvoltare și resurse umane în cadrul firmei Nolte România, filiala Suceava, confirmă faptul că produsele Nolte sunt cele mai bune la ora actuală pe piață, în Suceava. ”Sunt de producție germană. Toate piesele de mobilă se fabrică în Germania. Ele sunt doar aduse și montate în România, la Suceava”, a subliniat Coman.

Vasile Coman: ”Folosim spațiul la maxim. Spatele unei bucătării conține mașina de spălat și o grămadă de spații de depozitare. Apoi, avem un cuptor care este pus în lateralul mobilei de bucătărie pentru a maximiza tot spațiul inter din zonă”

El a menționat că producția companiei este axată în mod special pe bucătării, dar se pot comanda și alte piese de mobilier. ”După cum se vede aici, avem o multitudine de materiale cu nuanțe, culori, care sunt la dispoziția clientului în funcție de dorința fiecăruia. De fapt, clientul comandă un proiect aici, cumpără un proiect de la noi, nu cumpără o simplă mobilă”, a spus managerul de dezvoltare și resurse umane în cadrul firmei Nolte România, filiala Suceava. Mobilierul NOLTE folosește spațiul la maxim. ”Da, într-adevăr, se folosește spațiul la maxim. Vedem aici și un spălător care este practic după o bucătărie, în spatele unei bucătării conține spălător, mașina de spălat și o grămadă de spații de depozitare. Vedem de asemenea un cuptor care este pus în lateralul mobilei de bucătărie pentru a maximiza tot spațiul inter din zonă”, a explicat Vasile Coman.

El a arătat că prețurile sunt accesibile chiar mai mici ca la concurență. ”La noi, la Nolte, produsele încep de la o sumă de 4.000 de euro. Și, ca un exemplu, am avut un client care a venit cu o ofertă de pe piața internă, același proiect, pe piața internă, a costat 15.000 de euro. La noi s-a încheiat contractul pe o sumă de 10.000 de euro”, a încheiat Coman.

Alexandru Ioniță de la Miele Appliances România, companie care furnizează electrocasnice premium: ”Nolte este un partener premium, la cum se prezintă și produsele noastre”

Printre cei prezenți la inaugurare showroom-ului NOLTE de la Ipotești s-a aflat și Alexandru Ioniță, reprezentant de vânzări în cazul companiei Miele Appliances România, companie care furnizează electrocasnice premium. ”Nolte este un partener foarte important pentru Miele. Și de asemenea, exact ca și Miele, avem să spunem aceeași proveniență, adică Germania. De aici și standardele noastre cred că sunt comune, de aceea am și făcut acest parteneriat. După cum bine știți, standardele germane sunt de un nivel foarte nominal și aici, mă refer în special pe partea de fiabilitate a produselor. De calitate, de finisaje și nu în ultimul rând de tehnologie de ultimă oră. Nolte este un partener premium, la cum se prezintă și produsele noastre. Ne ridicăm la un standard de calitate mult mai înalt, decât alte produse de electrocasnice din piață. Și tocmai de aceea sperăm să avem o colaborare cât mai eficientă și să oferim clienților Nolte cele mai înalte standarde de calitate și de servicii”, a spus Alexandru Ioniță.