Rag’n’Bone Man a mărturisit că nu a vrut să scrie nimic despre divorțul său pe al doilea album, pentru că nu și-a dorit să sune „trist și patetic”.

Autorul hit-ului ‘Human’ – care are împreună cu fosta lui soție un băiețel, Reuben, în vârstă de 3 ani – a spus că s-a săturat de „cântece de despățire” și că nu a vrut să transpună experiența divorțului său în piesele de pe cel de-al doilea disc din cariera sa, ‘Life By Misadventure’.

Muzicianul a povestit într-un interviu acordat ziarului The Telegraph: „Sunt plictisit de cântece de despărțire. Nu vreau ca oamenii să îmi asculte muzica și să se gândească la cât este de depresivă. Așa că, atunci când mă compătimeam ori mă simțeam trist, îmi luam capul în palme și îmi spuneam ‘Nu voi scrie nimic despre asta, pentru că voi suna trist și patetic’. Sunt destule lucruri despre care să scrii.”

‘Life by Misadventure’, conține și o baladă numită ‘Talking to Myself’. Despre această piesă, muzicianul spune că este foarte „egoistă”, iar tonul cu care este cântată nu este ceva ce lumea are nevoie să audă acum, așadar nu o va lansa în viitorul apropiat.

El a declarat pentru revista The sunday Times Culture, potrivit ontactmusic.com: „Consumam prea mult alcool în perioada în care am scris această piesă. Lucru care m-a făcut să mă autocompătimesc. Iubesc piesa, dar parcă prea strigă „eu, eu, eu”. Egoist! I-am atenționat pe cei de la casa mea de discuri să nu lanseze ca single, în niciun caz, acest cântec. Nimeni nu ar vrea să audă atâta tristețe în acum.”

‘All You Ever Wanted’ este primul single din 2021 al lui Rag’n’Bone Man, care va fi inclus pe albumul nou, ‘Life By Misadventure’. Discul va fi lansat în luna aprilie.