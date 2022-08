Raiffeisen Bank, jucator important in sectorul bancar din Romania, listeaza miercuri, 31 august prima emisiune de obligatiuni sustenabile la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in valoare de 500,85 milioane de lei. Obligatiunile, care se vor tranzactiona sub simbolul bursier RBRO27A pe Piata Reglementata a bursei, reprezinta prima emisiune de obligatiuni sustenabile pe care Raiffeisen Bank o listeaza la BVB si a 5-a emisiune de obligatiuni tranzactionabila la bursa, valoarea tuturor celor 5 obligatiuni emise de Raiffeisen Bank fiind de peste 3 miliarde de lei. Obligatiunile sustenabile, de tip senior, eligibile, nepreferentiale, denominate in lei care intra la tranzactionare astazi, 31 august, au o maturitate de 5 ani fiind scadente in 2027 si o dobanda fixa anuala de 8,920 %.

„Prin listarea de astazi a obligatiunilor sustenabile emise de Raiffeisen Bank, inregistram o premiera la Bursa de Valori Bucuresti, fiind primele obligatiuni de acest tip care vor fi listate la bursa. Succesul realizarii acestei emisiuni, precum si listarea ei la bursa demonstreaza inca o data ca piata de capital locala devine o sursa importanta de finantare pentru companiile care tintesc implementarea de proiecte sustenabile. Noi, la Bursa de Valori Bucuresti, ne propunem sa consolidam aceasta directie pe care o consideram importanta in dezvoltarea Romaniei, si anume, sustenabilitatea proiectelor finantate prin piata de capital si ne dorim ca si alti emitenti sa urmeze exemplul Raiffeisen Bank”, a spus Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

“Suntem mandri ca prin aceasta emisiune de obligatiuni marcam o noua premiera pe piata de capital locala, confirmand, din nou, rolul nostru de pionierat si angajamentul de a sprijini o dezvoltare durabila a economiei romanesti. Aspectele sociale, cat si cele legate de mediu, sunt constant in radarul investitorilor, astfel ca ne bucura interesul crescut manifestat de investitorii institutionali pentru aceasta emisiune de obligatiuni sustenabile”, a declarat Romulus Mircea, Director Executiv Managementul Activelor si Pasivelor Raiffeisen Bank.

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finantarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate descrise in Cadrul pentru Obligatiuni Sustenabile al bancii. Minimum 50% din fonduri vor fi directionate pentru finantarea de proiecte sociale – finantarea intreprinderilor mici si mijlocii din regiuni subdezvoltate la nivel national, locuinte accesibile, acces la servicii esentiale de sanatate, educatie si infrastructura. Diferenta va fi alocata finantarii proiectelor care sustin tranzitia verde – cladiri verzi, proiecte de energie regenerabila, de eficienta energetica, transport si agricultura ecologice, proiecte de prevenire si control al poluarii, economie circulara, administrarea durabila a resurselor de apa.

Mai multe informatii despre obligatiunile Raiffeisen Bank sunt disponibile aici.

Despre Raiffeisen Bank:

Raiffeisen Bank este una dintre bancile universale aflate in top 5 in Romania si deserveste 2,28 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.700 de angajati, circa 300 de agentii in toata tara, 1.131 de ATM-uri si MFM-uri, o retea de peste 27.900 de POS-uri.