Marți seara, Raluca Bădulescu a fost invitată la „40 de intrebari cu Denise Rifai”. Un adevărat fashion icon, supranumită și alintată de milioanele de fani cu apelativul “Regina Regească”, unul dintre jurații de la “Bravo, ai stil!” Raluca Bădulescu a povestit, în exclusivitate, o serie de aspecte ce țin de copilăria sa, carieră, iubiri și, nu în ultimul rând, dragostea ei pentru modă, notează click.ro.

Raluca Bădulescu a fost profesoară de limba română și engleză, a trecut prin experiența de corporație, ca trader de produse petroliere, dar dintotdeauna a trăit pentru modă și muzică. Personalitate complexă, care nu încetează să surprindă, acesta a oferit publicului detalii necunoscute încă despre cariera sa în corporație, înainte de a cunoaște tainele televiziunii, dar și despre căsniciile sale, explicând și de ce nu a preluat numele soților săi.

Raluca Bădulescu a vorbit cu drag despre familia ei. „Părinții sunt o icoană pentru mine și sora mea. Cele mai frumoase daruri sunt părinții mei și educația pe care am primit-o de la părinții mei. Deși am 46 de ani în continuare mă consider fata mamei și a lu’ tata. În continuare mă duc la sfaturi pentru ei”, a declarat aceasta, potrivit sursei citate.

Vedeta a vorbit și despre pasiunea ei pentru shopping: „Sunt obsedată de cumpărături. Hainele sunt viața, iubirea și sufletul meu. Nu are importanță ce cumpăr. Important este să intre, măcar o dată la două zile, un colet pe ușă”, a dezvăluit Raluca, conform sursei citate.

