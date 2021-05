Raluca Pascu a vorbit în cadrul unui interviu oferit pentru Antena Stars despre perioada de după divorțul de Pepe, tatăl celor două fetițe ale sale. Aceasta a explicat că a trecut cu greu peste separarea de cel ce i-a fost partener, iar efectele s-au observat și asupra fizicului ei, notează click.ro.

„Mi-e mai greu pentru mine în perioada asta, nu am reușit total să mă liniștesc. Mai am nevoie de o perioadă. Sunt alte lucruri care au prioritate, copiii, să ai liniște sufletească. Eu cel puțin nu am funcționat o perioadă de 5 luni de zile, eram ca o umbra. După ce treci prin perioadele astea grele, vezi cât de important este să ai liniște. M-am motivat în permanență, am atras către mine lucruri pozitive. Eram atât de căzută psihic și fizic, ajunsesem extrem de slabă. Erau zile când nu mâncam deloc”, a spus Raluca Pascu pentru Antena Stars, conform sursei citate.

