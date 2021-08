Ramona Bădescu se află acum la București, împreună cu Ignazio, băiețelul ei care va împlini 2 ani în luna septembrie. Click! a stat de vorbă, în exclusivitate, cu vedeta și a aflat că frumoasa mămică a decis să îmbrace rochia de mireasă pentru a-și oficializa relația cu tatăl copilului, bancherul sicilian și omul de afaceri Fabio Cali (53 ani), în ziua în care își va boteza copilul.

Ramona Bădescu a venit în luna august în România, aici unde nu a mai călcat timp de 4 ani, pentru că între timp a devenit mamă și s-a lovit și de restricțiile pandemiei. Vedeta a fost blocată în Italia, la Roma, acolo unde trăiește de 30 de ani.

Click!: Ramona, cum e vizita în România, după 4 ani de când nu ai mai fost pe aici?

Ramona Bădescu: După ce am terminat sezonul „Te cunosc de undeva”, am plecat în Italia, dar nu m-am gândit că nu mă voi putea întoarce atâta timp în țara mea natală, mai ales că mă întorceam mereu la părinții mei, la Craiova. Am inversat apoi puțin lucrurile și părinții mei au venit să mă vadă mai des în Italia, la Roma, în acești 4 ani în care eu nu am mai fost în țară. Au venit ei la mine și i-am răsfățat acolo, mai ales că a fost momentul în care trăiam primele clipe cu iubitul meu, în noua relație. Apoi am făcut o aniversare de neuitat atunci când eu am schimbat prefixul și am împlinit 50 de ani. Iubitul meu mi-a făcut atunci o surpriză minunată și am sărbătorit cu familia și prietenii mei apropiați, iar după aceste momente neașteptate a venit cel mai neașteptat și dorit moment din viața mea, după Crăciun, după Revelion, vestea că sunt însărcinată. De atunci, viața mi s-a schimbat total și mi-am dedicat-o, în exclusivitate, copilului meu, acestui dar minunat!

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/exclusiv-ramona-badescu-s-intors-romania-dupa-4-ani-facem-nunta-impreuna-cu-botezul