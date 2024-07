Ramona Gabor a vorbit despre relația pe care o are cu Irinel Columbeanu, fostul cumnat. Cu ocazia întoarcerii în țară, sora Monicăi a fost prezentă și în podcastul moderat de Teo Trandafir, unde a făcut mai multe dezvăluiri interesante.

Chiar dacă a petrecut ani buni lângă fostul milionar, Ramona Gabor spune că nu a avut niciodată o relație prea strânsă cu acesta. „Acum l-am văzut pentru că este Irina aici. În schimb, eu nu am avut neapărat o legătură apropiată cu el. A fost cumnatul meu și toată lumea spune și se întâmplă de multe ori în comentarii să vezi: «dacă nu era el, tu nu existai sau, mă rog, nu știa nimeni de tine». Înțeleg acest punct de vedere, dar eu m-am mutat din țară exact din acest motiv”, a spus bruneta.

Sătulă de etichetele ce i s-au pus în România, Ramona Gabor a decis să plece în altă țară și să ia viața de la zero. Și-a dorit să se realizeze prin forțele proprii și să demonstreze tuturor că poate să fie cineva și fără ajutorul lui Irinel Columbeanu. „Să îmi demonstrez mie că pot să fiu cineva. Este un om pe care îl respect și îl voi respecta toată viața, pentru că este tatăl Irinei. Dar nu pot să zic că am avut niciodată o relație, n-am avut nici măcar o conversație. Nici măcar de 15 minute, să vorbim. Nimic. Am ieșit la mese, dar nu am avut o relație apropiată”, a declarat Ramona Gabor, în podcastul Gând la gând cu Teo, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

