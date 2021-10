Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a dinamitat lumea mondenă! Nimeni nu se aștepta ca, după 13 ani de căsnicie, Laurențiu Reghecampf să-i ceară divoțul impresarei de fotbaliști pentru a-și continua viața cu Corina Caciuc, amanta însărcinată în patru luni. Rudele și apropiații celor doi sunt și ei în stare de șoc, notează click.ro.

Ramona Lăzuran, fina cuplului Anamaria Prodan-Laurențiu Reghecampf, a rămas șocată atunci când a aflat că nașii divorțează! Ramona a divorțat și ea anul trecut de soțul ei, impresarul de fotbal Cristi Voicu. Cei doi au o fetiță, Maya, care a fost nășită de cuplul Anamaria Prodan-Laurențiu Reghecampf. Acum Ramona asistă neputincioasă și la divorțul nașilor ei! „Trăiesc despărțirea lor poate mai greu decât am trăit-o pe a mea. La mine am știut cum să mă pregătesc, am știut ce se întâmplă, am știut care sunt factorii distructivi. Acum din despărțirea lor înțeleg că oricine ai fi pe acest pământ viața nu te iartă și greșelile noastre, chiar dacă refuzăm să credem, au o reflexie în viitorul nostru. Putem să avem oricât de mulți bani, nu putem să ne vindecăm sufletul cu milioanele. Eu îi cunosc bine, pentru că sunt nașii fetitei mele, Maya. Ei trăiau destul de modest, în ciuda faptului că doamna Ionela Prodan avea o avere impresionantă. El a plecat de la un salariu de 1000 de euro de la FC Snagov, Ana de la un salariu de la o emisiune tv, salarii care nu erau exorbitante. Au muncit împreună și au crescut împreună. Însă, hai să nu mai aruncăm cu piatra, pentru că Laurențiu Reghecampf nu este crescut de nimeni. Eu nu cred că nașa mea, Anamaria Prodan, și-ar fi luat vreodată lângă ea un nimeni. Omul acesta s-a născut cineva, a muncit enorm. A plătit cu prețul copilăriei tot ce are și cine este”, a declarat Ramona Lăzuran, la „Exclusiv Vip”, de la Pirma TV, conform sursei citate.

