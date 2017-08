Un șofer în vîrstă de 32 de ani, din Frătăuții Noi, a fost rănit ușor, după ce s-a urcat băut la volan și a intrat cu mașina în autoturismul unui vicovean de 49 de ani. Accidentul a avut loc, noaptea trecută, pe DN2H, la Horodnic de Jos. Șoferul vinovat avea o alcoolemie de 0,85 la mie în aerul expirat. Lui i s-a întocmit dosar penal.

