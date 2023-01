Preotul Alexandru Flavian Sava de a Biroul de presă al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a venit cu precizări ca urmare a publicării raportului IML București referitor la motivul decesului bebelușului după botezul săvârșit la biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” din cartierul Zamca:

– întrucât raportul publicat de IML București este în contradictoriu cu cel de la Suceava, o contestație a raportului este un demers firesc, pentru a avea o constantă a concluziilor;

– ancheta nu este finalizată, motiv pentru care părintelui Alexandru Mazarache nu îi poate fi aplicată o decizie, alta decât de permisiune de slujire;

– ne arătăm sprijinul necondiționat față de familia pruncului decedat, ca datorie morală și firească, manifestată în relația credincios-Biserică;

– rânduiala săvârșirii Botezului nu a fost modificată, fiind transmisă preoților doar o recomandare privind atenția sporită în cazurile în care pruncii au afecțiuni pe care părinții le fac cunoscute. În cazul în care se va decide în sensul vinovăției părintelui Mazarache, se vor impune procedurile canonice și statutare în vederea sancționării.