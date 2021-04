Rapperul DMX Cunoscutul a murit vineri, 9 aprilie, la vârsta de 50 de ani, după ce suferise un atac de cord în urmă cu o săptămână, iar starea lui era din ce în ce mai precară, informează click.ro.

Publicația americană Business Insider mai scrie că atacul de cord a fost provocat de o supradoză de droguri. DMX avea 50 de ani și se afla în spital de duminică, în stare foarte gravă, conectat la aparate, mai notează sursa citată.

DMX și-a făcut un nume în hip-hop la sfârșitul anilor ’90, cu hituri precum „Get at Me Dog” și „Party Up (Up in Here)” – piesă de pe cel mai bine vândut album al său, „… And Then There Was X”, din 1999.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/news/lume/rapperul-dmx-murit-la-varsta-de-50-de-ani-era-conectat-la-aparate-urma-unui-atac-de-cord