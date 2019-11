In diverse zone din tara, RAR a descoperit ca mii de service-uri auto si ateliere de dezmembrari auto functioneaza ilegal. In cazul unor razii realizate de curand in compania Serviciului de Investigare a Criminalitatii Europene si a politistilor de la SAESP, autoritatile competente au impartit amenzi de peste 1,2 milioane RON.

Asociatia Societatilor de Service Auto Independente avertizeaza: „Peste 10.000 de unitati de tip service auto functioneaza fara autorizatie in Romania la momentul actual”. RAR, dar si reprezentantii ANAF au dispus in ultimele 2 luni zeci de razii in astfel de unitati, pentru a combate ilegalitatea, dar si pentru a recupera taxele si impozitele datorate de astfel de unitati.

Amenzi usturatoare in ultima perioada

Doar in lunile august si septembrie, s-au aplicat sanctiuni contraventionale de 1.229.000 RON. In principal, cele mai multe dintre unitati nu au autorizatia de functionare. De asemenea, se mai pot confrunta si cu alte ilegalitati, precum: comercializarea unor componente din cadrul sistemului de franare si directie – piese provenite in urma unor procese de dezmembrari auto. Acest lucru este prevazut ca fiind ilegal.

Multe service-uri auto folosesc chiar si in reparatia masinilor piese provenite din dezmembrariu auto, neavand acordul proprietarului masinii in acest sens. De asemenea, veniturile din comercializarea acestor piese nu sunt intotdeauna realizate sub conditii legale, neoferindu-se acte justificative.

Nu se efectueaza nici inspectiile tehnice pentru a se demonstra capacitatea serviciilor furnizate si calitatea acestora. RAR precizeaza ca acestea sunt principalele probleme intalnite in cazul controalelor.

Care sunt sfaturile autoritatilor in ceea ce priveste conducatorii auto care intra in contact cu astfel de unitati?

Autoritatile sunt puse in acest an pe destabilizarea retelelor de vanzare piese auto la negru. Astfel, atunci cand apelati la un service auto, aveti grija ca acesta sa functioneze conform reglementarilor si sa fie un service profesionist, in cadrul caruia siguranta pasagerilor si calitatea pieselor auto folosite in reparatii sa fie prioritare.

Astfel va puteti confrunta cu probleme ale autovehiculului si puteti cauza accidente sau puteti pune viata in pericol atat voua si celor dragi, cat si persoanelor participante la trafic.

Acelasi sfat se aplica si in cazul in care doriti sa apelati la servicii de dezmembrari auto. Alegeti o unitate profesionista in acest scop, care functioneaza in baza tuturor reglementarilor si in baza unei autorizatii tehnice de functionare.

O astfel de companie va va putea oferi servicii profesionale, respectand in totalitate cadrul legal si ferindu-va de viitoare probleme pe care le puteti intampina in cazul in care alegeti o unitate ce functioneaza in afara legii.