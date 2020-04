Prim-vicepreşedinte PNL Rareș Bogdan ia apărarea județului Suceava și Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou”crunt lovite de criza coronavirusului afirmând cu tărie că ”spitalul din Suceava pe care l-am văzut în urmă cu un an de zile a fost şi rămâne cel mai modern spital din punct de vedere al infrastructurii spitaliceşti”. ”Le spun tuturor celor care m-au atacat cu o filmare din urmă cu un an de zile, făcută la Suceava, în care lăudam spitalul de acolo, că nu aş ezita niciun minut – poate o să vă şochez – dacă ar trebui să vorbesc astăzi, aş face-o exact la fel. Pentru că spitalul din Suceava pe care l-am văzut în urmă cu un an de zile în campania pentru europarlamentare a fost şi rămâne cel mai modern spital din punct de vedere al infrastructurii spitaliceşti alături de cel din Oradea şi de alte câteva spitale din Cluj, Timişoara şi Bucureşti. În top 5 spitale ca modernizare. Faptul că s-au făcut greşeli de management medical sau că anumiţi oameni din cei 12.000 care au intrat în Suceava din zone roşii au ajuns la spital şi nu le-au spus medicilor când şi de unde au venit, e o eroare umană”, a spus Rareș Bogdan.

, 7.5 out of 10 based on 2 ratings