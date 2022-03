RASCI, asociația reprezentativă pentru segmentul de medicamente fără prescripție medicală, suplimente alimentare și dispozitive medicale pentru îngrijire personală din România, și-a ales noua echipă de conducere în cadrul ultimei Adunări Generale, din data de 29 martie 2022. Funcția de președinte va fi ocupată în noul mandat de Iulia Roșian, General Manager în cadrul Sanofi Consumer Healthcare România-Moldova, în timp ce noul vicepreședinte va fi Costin Ioan Vasilescu, Head of Regulatory and Medical Affairs – SEE în cadrul Reckitt Benckiser.

Iulia Roșian – este absolventă a facultății de medicinăși are o experiență de peste 20 de ani în poziții de conducere în companii reprezentative pentru piaţa farmaceutică din România – deținând anterior rolul de Vicepreședinte RASCI, timp de 3 mandate consecutive.

„Ca reprezentant Sanofi Consumer Healthcare, membru fondator RASCI, mă bucur că am avut onoarea de a aduce o contribuție semnificativă la evoluția industriei de self-care din România. Împreună cu membrii noștri, am reușitîntr-un timp scurt să dezvoltăm Asociația și să poziționăm RASCI ca un partener de dialog influent și credibil în raport cu factorii de decizie, precum și să contribuim la îmbunătățirea educației pentru sănătate a românilor.În calitate de Președinte RASCI, mă voi asigura că avem continuitate și coerență în toate proiectele demarate, urmărind prioritățile strategice ale Asociației”, a declarat Iulia Roșian, Președinte RASCI.

Anterior membru în Consiliul Director RASCI, Costin Ioan Vasilescu este absolvent al facultății de farmacie și are o experiență de peste18 ani în industria farmaceutică, dintre care peste 10 în poziții de coordonare în departamente de Regulatory Affairs din cadrul mai multor companii de renume de pe piața din România.

„Sunt onorat nu doar să fac parte în continuare, din echipa RASCI, ci să am ocazia, din acest rol, să dezvolt mai departe proiecte importante inițiate de Asociație, menite să genereze schimbări cu impact pozitiv atât pentru consumator, cât și pentru sistemul de sănătate din România. Sunt convins că, prin efortul comun al membrilor noștri, vom continua să avem rezultate impresionante, care să ne aducă mai aproape de obiectivul nostru de a face consumatorul român de mâine mai sănătos, informat și capabil să ia decizii responsabile pentru sănătatea lui”, a declarat Costin Ioan Vasilescu, Vicepreședinte RASCI.

Consiliul Director RASCI este completat de alți trei membri: Ana-Diana Buru, Cluster Regulatory Affairs Lead România, Moldova, Ucraina și Ungaria în cadrul GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Ramona Brumă, Head of Regulatory Affairs for CEE Subcluster (Romania & Bulgaria & Rep. Moldova) în cadrul Bayer Consumer Health și George Pachițanu, Senior Business Development Manager România în cadrul Johnson & Johnson Consumer Health.Membrii Consiliului Director RASCI sunt aleși pentru un mandat de 2 ani. Diana Mereu rămâne în conducerea Asociației, ca Director Executiv.

RASCI susține administrarea responsabilă și avizată de medicamente fără prescripție medicală, suplimente alimentare și dispozitive medicale pentru îngrijire personală, prin informarea corectă și educarea consumatorilor români.

Despre medicamente cu eliberare fără prescripție medicală (fără rețetă)

Medicamentele care se eliberează fără prescripție medicală, cunoscute și ca OTC-uri (de la denumirea din engleză “over-the-counter”) sau, medicamente fără rețetă, se pot elibera direct din farmacie, nu au un regim special de administrare și nu necesită o rețetă medicală, fiind folosite pentru a trata sau a preveni o serie de afecțiuni. Acestea se pot elibera direct din farmacie, fără a fi necesară o prescripție medicală și fără supravegherea medicului, cu condiția ca recomandările din prospect sau de pe etichetă să fie citite cu atenție și respectate.

Despre suplimente alimentare

Suplimentele alimentare sunt preparate ce conțin vitamine, săruri minerale sau alte substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic (fibre, aminoacizi, acizi grași, extracte vegetale sau animale), indicate atunci când, din anumite motive, aceste substanțe lipsesc sau nu se regăsesc într-o cantitate suficientă în dieta zilnică. Etichetarea, prezentarea și reclama suplimentelor alimentare nu trebuie să atribuie acestora proprietatea de prevenire, tratare sau vindecare a unei boli umane sau să facă referire la astfel de proprietăți. Consumul de suplimente nutritive nu trebuie să înlocuiască o alimentație echilibrata.

Despre dispozitive medicale

Dispozitivele medicale sunt instrumente, aparate, materiale sau alte articole ce pot fi utilizate pentru activități precum diagnosticarea, prevenirea, monitorizarea, tratarea, ameliorarea sau compensarea unor afecțiuni, leziuni sau handicapuri, cât și pentru modificarea, înlocuirea anatomiei sau a proceselor fiziologice și controlul concepției. Pot fi utilizate și pentru îngrijire personală, fără să necesite consultul unui medic, această categorie incluzând spray-uri nazale, pastile de gât, pastă de dinți pentru dinți sensibili, plasturi, etc.

Despre RASCI

RASCI (Asociația Română a Producătorilor de medicamente fără prescripție, suplimente alimentare și dispozitive medicale),www.rasci.roreunește producători, importatori și distribuitori de medicamente eliberate fără prescripție medicală (OTC), suplimente alimentare și dispozitive medicale pentru îngrijire personală, activi pe piața din România: Bayer Consumer Health, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Johnson & Johnson, Sanofi, Reckitt Benckiser, Fildas, Antibiotice, WÖRWAG Pharma, Perrigo, Ipsen, Zentiva, Angelini, Dr. Reddy’s și ISO PLUS.

Asociația urmărește ȋn toate acțiunile sale informarea, educarea și responsabilizarea consumatorilor și pacienților români, implicit prin campania educațională inițiată și derulată de asociație „Despre sănătate, cu responsabilitate”,http://aleginformat.ro/. Prin activitatea sa curentă, asociația încurajează cele mai ridicate standarde de etică în afaceri și susține transformarea într-un mediu concurențial echitabil, începând chiar cu membrii săi care au aderat la Codul Etic al asociației. Scopul principal al RASCI este să asigure claritatea și obiectivitatea informației atât la nivelul populației, principalul beneficiar al produselor reprezentate, cât și la nivelul profesioniștilor din domeniul sănătății, cei care zilnic dau sfaturi și indicații de utilizare ale acestora.

RASCI este afiliată la AESGP (Association of the European Self-Medication Industry), www.aesgp.eu, organizație europeană non-profit care este vocea sectorului de îngrijire personală în Europa și care reunește mai mult de 2.000 de companii și asociații profesionale.

