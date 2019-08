Scrisoare deschisa catre:

Dl. Klaus Iohannis – presedintele Romaniei

D-na Viorica Dancila – prim-ministrul Romaniei

Stimate domnule presedinte Klaus Iohannis,

Stimata doamna prim-ministru Viorica Dancila,

Ma numesc Gabriel Antoniu Lavrincic, reprezint si promovez industria romaneasca de mobila si textila in Rusia, republicile ex-URSS, Europa, Asia si America. In calitate de director comercial, aduc bani grei in Romania prin exportuile pe care le fac impreuna cu colegii mei.

Romania trebuie urgent sa recucereasca pietele internationale pierdute dupa revolutie: Rusia, republicile ex-URSS, Asia, China, America Latina, Africa, Tarile Arabe, unde tara noastra a fost un mare jucator prin exporturi de la chibrituri, textile, incaltaminte, mobila, la tractoare, camioane, si locomotive. Dezvoltarea exporturilor romanesti ar genera o adevarata si reala expansiune economica romaneasca pe plan extern care ar duce la redeschiderea si infiintarea multor fabrici noi si implicit la crearea multor locuri de munca.

Avem (inca) resurse umane si naturale care ne permit nu numai sa ne intretinem singuri fara „dictarea” UE ci sa (re)devenim exportatori mari la nivel global. Sa nu mai pompam bani in economiile occidentale prin multinationale. Romania trebuie sa isi reduca dependenta finanaciara si decizionala fata de Uniunea Europeana, sa sa isi cultive propriile resurse, autonomie in luarea deciziilor, increderea in sine. Industria, Agricultura, Armata, Sanatatea, Invatamantul trebuiesc URGENT salvate de la distrugerea programata si executata la comanda. Multi specialisti straini afirma cu precizie: datorita resurselor pe care le detine Romania, ar trebui sa fie una dintre cele mai prospere tari din lume!

In momentul de fata, economia romaneasca este din pacate o economie de subcontractori ai marilor multinationale, singura noastra sansa este de a recuceri pietele din Rusia, ex-URSS, Asia, China, America Latina, Africa, Tarile Arabe. Toate tarile est-europene traiesc din subventii, adica consuma mai mult decat produc. Romania este o piata de desfacere pentru tarile din Europa si a devenit astfel o sclava a Europei! Sclavagism contemporan! O mare parte din populatia Romaniei lucreaza in afara granitelor si contribuie la bunastarea acestor tari, iar cei care lucreaza in Romania consuma produse, iar banii pentru aceste produse (inclusiv facturi gaz, apa) pleaca in afara. Aristotel spunea acum mai bine de doua mii de ani: daca sclavul ar fi sa dispara, puterea stapanului dispare odata cu el.

Economia, repectiv exporturile reprezinta bunastarea, oxigenul, fericirea unei tari. Fara exporturi nu avem banii nostri in tara. Fara o economie sanatoasa nu avem Sanatate, Educatie, Aparare, Dezvoltare etc. Trebuie sa ne imprumutam mai putin si chiar deloc, insa, sa facem export in tarile unde „Made in Romania” inca reprezinta o carte de vizita serioasa care garanteaza calitatea. In acest sens Domniile Voastre, in calitate de Presedinte si Prim-ministru, trebuie sa faceti echipa impreuna si sa mergeti in vizite oficiale de lucru in tarile mai sus amintite, insotiti de specialisti si oameni de afaceri romani, sa stabiliti relatii comerciale, nu sa va certati toata ziua in acompaniamentul diletantilor sinecuristi pe care i-ati numit in functii cheie pe criterii politice.

Din cauza diplomatilor care nu au de a face absolut nimic cu diplomatia tara noastra pierde enorm. Se demonstreaza inca odata faptul ca in Ambasadele, Consulatele Romaniei din strainatate ajung persoane care nu au nici o legatura cu diplomatia si cu bunul simt. Majoritatea sunt numiti politic, prin cunostinte sus-puse, habar nu au pe ce lume traiesc, se comporta de parca Ambasada ar fi firma lor, uita ca sunt platiti din bani publici, nu isi cunosc indatoririle, obligatiile de serviciu. Ignoranta, lipsa de respect, obraznicia, neprofesionalismul ii caracterizeaza pe multi. Este nevoie de o curatenie generala in toate ambasadele, consulatele Romaniei care inainte de toate sunt fata tarii. Strainul isi face prima impresie despre Romania in Ambasada.

Asezarea geopolitica a Romaniei intre Orientul Mijlociu, Uniunea Europeana, Federatia Rusa si Balcani ar putea fi folosita in favoarea dezvoltarii si pentru a deveni lider continental.

Noi romanii, am putea face din mobila romaneasca pe plan international exact ceea ce au facut nemtii din masina Mercedes. Mobila romaneasca detine o imagine foarte buna pe piata internationala a mobilei, fara doar si poate mobila romaneasca ar putea deveni un brand mondial de top cu reprezentante in toate tarile lumii din Londra pana la Sydney. Romania ramane una din tarile europene cu o puternica traditie in industria prelucrarii lemnului, fapt demonstrat de cresterea continua a exporturilor in acest sector.

Pentru ca acest lucru sa devina realitate, avem nevoie ca factorii de decizie sa se trezeasca din somn, sa constientizeze si sa se implice in sustinerea industriei romanesti de prelucrare a lemnului. Primii pasi importanti ar fi reinfiintarea scolilor profesionale, interzicerea la modul imperativ a exportului de lemn masiv (sunt mai multe tari care practica aceasta metoda cu succes si folos pt tara lor), stoparea taierii padurilor in mod abuziv „pe semnatura la comanda”.

Mobila romaneasca este cunoscuta in Europa, de mai mult de 300 de ani, este frumoasa, naturala, ecologica, rezistenta, «fara varsta» si nobila. Mobila SIMEX impodobeste unele interioare de la Kremlin, Sankt Petersburg, Palatul Prezidential din Turkmenistan, Palatul Parlamentului din Romania, Castelul Peles si diferite castele si institutii celebre din Europa.

Brandul international SIMEX se prezinta cu succes la toate expozitiile si delegatiile internationale de profil din Milano, Moscova, Koln, Bahrain, Dubai, Budapesta, Kiev, Sofia, Praga, Dubai, Baku, Ashgabat, Tashkent, Omsk, Mahachkala, Singapore, New York etc. Activitatea companiei SIMEX se reflecta in colaborari pe o raza lunga din UE pana in Asia si America de Nord. Acest succes demonstreaza inca odata faptul ca brandul romanesc SIMEX, respectiv industria romaneasca de mobila cu toate greutatile prin care trece are valori si resurse apreciate la nivel international. Cand spunem greutati, ne referim in primul rand la faptul ca in ultimii ani statul roman nu prea sustine industria romaneasca de mobila.

SIMEX cu sediul central in „orasul mobilei” Simleu Silvaniei, Salaj, a devenit un loc insemnat pe harta nationala si internationala a industriei de mobila, este constituit din 4 fabrici de mobila cu actionariat 100% romanesc, care functioneaza fara intrerupere din anul 1947. Traditia unica a mestesugului de mobila romaneasca SIMEX se transmite din generatie in generatie de peste un secol, deocamdata rezista cu succes „valului globalizarii”care are scopul precis de a transforma Romania dintr-o tara producatoare de top intr-o piata de desfacere pentru alte tari. Specializat in productia de mobilier de arta si modern, respectand toate stilurile arhitectonice, punand in prim plan calitatea si dezvoltandu-si in permanenta asortimentul, SIMEX a devenit unul dintre cei mai importanti producatori de mobila romaneasca pe piata din Europa de Est.

Exportam mobila in Federatia Rusa, Ucraina, Ucraina, Kazahstan, Belarus, Uzbekistan, Turkmenistan, Georgia, Azerbaidjan, Armenia, Tarile Baltice si in toate republicile din ex-URSS unde nu degeaba se spune ca fiecare copil sovietic a fost «conceput» intr-un pat cu eticheta «Made in Romania». De asemenea, exportam mobila si in: Anglia, Germania, Olanda, Belgia, Danemarca, SUA, Austria, Franta, Spania, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia etc.

Apropo de Rusia si piata rusa. Cunosc foarte bine Rusia si sunt zilnic in contact cu piata rusa, respectiv ex-URSS, fac afaceri cu rusii de 26 de ani, deci vorbesc din PRACTICA si nu teorii scrise pe garduri de asa zisii analisti…. Cred cu tarie, ca in acelasi timp putem fi prieteni cu americanii si sa facem afaceri cu rusii. In pofida politicii galagioase si asa ziselor sanctiuni toate tarile UE si SUA fac afacerii profitabile de bubuie cu rusii.

Tarile UE in frunte cu Germania, Italia, Spania, Franta, Austria, Grecia, Ungaria , Cehia, Slovacia, Polonia, Bulgaria, Finlanda, Anglia etc. fac afaceri cu rusii. In momentul de fata toate tarile din UE in afara de Romania au relatii comerciale, industriale, culturale, stiintifice si turism cu Federatia Rusa. Spre exemplu vecinii nostri din Ungaria exporta de mama focului in Rusia de unde cumpara gaze la jumatate de pret fata de Romania….

Nemtii fac afacerii cu rusii la loc comanda….Cu cateva saptamani in urma, Mercedes Benz din Germania, in mod oficial a deschis in Rusia o mare fabrica, la inaugurare au participat ministrii germani ai economiei si energiei in frunte cu Putin. Germania cea mai mare economie si lider UE, impune multe reguli altor tari, dar face afaceri in Rusia fara a tine cont de sanctiuni. Si ca o completare, americanii fac afaceri si cu rusii si cu Iranul, tot asa, de bubuie, in ciuda retoricii din mass media. Intrebarea este: NOI ROMANII DE CE NU FACEM NIMIC?

Firmele din zona UE care au fost obligate sa renunte la piata rusa din cauza sanctiunilor, stiu din surse oficiale ca locul acestora a fost imediat ocupat de companii din SUA care lucreaza si exporta in Rusia fara probleme. In fiecare delegatie pe care o fac in Rusia vad ca in spatele dialogului picant, americanii fac afaceri cu rusii fara nici o problema. In prezent SUA are 50 de parteneriate cu Rusia care reprezinta relatii comerciale la cel mai inalt nivel, cercetarea spatiala etc. La Moscova exista multe companii mari americane care lucreaza la capacitate maxima, de asemenea la Washington si alte orase americane exista la fel de multe companii mari rusesti care functioneaza fara sa fie incurcate de retorica politicului.

Piata rusa cere la unison produse romanesti: mobila, textile, incaltaminte, produse alimentare/ legume/ fructe, vinuri, medicamente, mecanica si utilaje romanesti, turism etc. Cum este posibil ca noi romanii sa refuzam sa lucram cu piata din Rusia care este cea mai intinsa tara din lume avand suprafata cat planeta Pluto, ca si marime Rusia este de 2 ori cat SUA, de 4 ori cat UE, de 48 de ori cat Germania, de 128 de ori cat Anglia. Indiferent in ce directie invartim globul pamantesc ne lovim de Rusia care este singurul stat din lume inconjurat de 12 mari, avand hotar cu 16 tari. Rusia si America sunt despartite doar de 4 km. Suprafata Siberiei reprezinta 9% din uscatul Terrei.

Sunt un bun cunoscator al realitatilor economice, sociale si politice din Rusia, Ucraina, Kazahstan, Turkmenistan Uzbekistan, Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Belarus, respectiv tot spatiul ex-sovietic, unde detin un portofoliu larg de relatii si un capital enorm de simpatie, pe care le cultiv in interesul economic si national al Romaniei. Nu intamplator rusii ma numesc „romanul cu suflet rusesc”. Datorita relatiilor pe care le detin si le cultiv cu intensitate pot sa organizez/ sa obtin intalniri aproape la orice nivel atat in Federatia Rusa cat si in republicile ex-URSS.

Piata rusa este o alternativa de aur pentru Romania, in Rusia si spatiul ex-sovietic sintagma „marfuri romanesti” („mobila romaneasca”, „incaltaminte romaneasca”, „textile romanesti”, „vinuri romanesti”, „medicamente romanesti” „produse alimentare/ legume/ fructe romanesti”, „mecanica si utilaje romanesti” etc.) este inca foarte cunoscuta si apreciata la fel de bine ca sintagma „parfumuri frantuzesti” sau „blugi americani”. Aici este loc mare pentru toti producatorii din Romania.

Tot ce stim de spre Rusia din 1990 este gresit. Nu se mai studiaza limba rusa. Nu mai avem specialisti care cunosc acest spatiu. Avem doar asa zisi „analisti de serviciu” inventati peste noapte care bat campii. Se lucreaza programat si la comanda. Se doreste crearea unui nou inamic. Pentru aceasta propaganda se cheltuie zeci de miliarde de dolari. Autorul propagandei intr-o zi trebuie sa-si recupereze acesti bani. Platitorul vom fi chiar noi, asta in cazul un care nu ne vom trezi la timp.

Clasa politica din Romania trebuie sa i-a exemplul altor tari importante din Uniunea Europeana si din lume, inclusiv SUA care in pofida „asa ziselor sanctiuni“ fac tot posibilul sa isi mentina si chiar sa dezvolte relatiile comerciale cu Rusia. Din anul 1990 fiecare ambasador al Rusiei la Bucuresti a solicitat cu insistenta marfuri romanesti pentru piata rusa deschizand larg usa colaborarii, insa din pacate partea romana nu a raspuns deloc preferand sa bage in continuare „batul in gard” la „comanda” celor care castiga si fac bani frumosi in relatia cu Rusia.

Cu stima,

Gabriel Antoniu Lavrincic

Director comercial – SIMEX, Simleu Silvaniei

Manager export – UNIVERSAL, Zalau