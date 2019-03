Cu 1,1 milioane de abonaţi pe YouTube, Dorian Popa a reuşit să cucerească tânăra generaţie, iar melodia “Hatz”, lansată anul trecut şi compusă de Shift , a adunat până acum peste 44 de milioane de vizualizări şi aproape 400.000 de aprecieri, cifre uriaşe pentru industria muzicală din România. Joi, 28 martie, Dorian şi gaşca lui de prieteni artişti au susţinut un super concert la Cinema Pro, în Bucureşti. Solistul a oferit pentru Click! şi un interviu despre carieră şi planuri de familie cu iubita lui sexy, Claudia Iosif.

Click!: Doriane, în primul rând spune-ne cum s-a născut „Hatz”-ul și de unde vine?

Dorian Popa: În urma unor discuții foarte lungi cu „fratele” meu, Dan Capatos, am ajuns la concluzia că, de fapt, „Hatz” e o interjecţie foarte veche, care probabil în mintea mea s-a distorsionat un pic și a ajuns „Hîtz”. „Hîtz” s-a dovedit a fi o interjecţie care exprimă fericire, pozitivitate, bucurie și tot ce trebuie.

La nuntă v-ați mai gândit tu și iubita ta, Claudia?

Am tot spus amândoi că nu ne-ar schimba cu nimic un act. Poate, ferească Dumnezeu, ne-ar face să ne simțim mai constrânși, mai lipsiți de libertate. Și ferască Dumnezeu să ne facă să introducă râca între noi. Suntem bine, foarte bine așa cum suntem.

