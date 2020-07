Răsturnare spectaculoasă de situație în statistica înbolnăvirilor de coronavirus pusă la dispoziție zilnic de Grupul de Comunicare Strategică. Județul Suceava scapă de prima poziție în clasament fiind depășit de municipiul București. Cifrele de astăzi arată că în județul Suceava numărul total al cazurilor de coronavirus a ajuns la 4.251 în timp ce la București a atins 4.260. Vin încet dar sigur din spate județele Brașov cu 2.296 de cazuri, Argeș cu 1.862, Galați cu 1.514, Vrancea cu 1.343, Dâmbovița cu 1.137 și Iași cu 1.125 de cazuri. Statistica de astăzi arată că numărul cazurilor noi de coronavirus în județul Suceava în ultimele 24 de ore a crescut cu doar 18 în timp ce la nivel național s-a atins un nou record de 889 de cazuri. De altfel, trendul din ultimele zile indică faptul că în județul Suceava numărul de noi cazuri de COVID-19 se menține cam în aceleași cifre în timp ce la nivel național se doboară record după record. Cu alte cuvinte la Suceava se calmează cumva situația iar lucrurile încep să revină în normalitate în timp ce în alte zone ale țării situația se agravează și începe să devină presantă. E un fapt firesc și o consecință a disciplinei și responsabilității cetățenilor. Suceava a respectat cu strictețe regulile și măsurile impuse de autoritățile centrale, județene și locale și a recuperat terenul pierdut într-o manieră admirabilă.

