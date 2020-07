Astăzi, 05.07.2020, ora 9.00, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 3503 persoane declarate vindecate.

În ultimele 24 de ore au fost internate in spitalul județean 2 persoane diagnosticate cu Covid – 19 si externate 3 persoane.

În Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava se află internați 438 pacienți, și anume 81 pacienți Covid-19 și 357 pacienti nonCovid, iar în secția ATI sunt internați un număr de 8 pacienți, din care 1 pacient este intubat.

La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați un număr de 59 de pacienți Covid- 19 și 5 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

Conform distribuției cazurilor Covid -19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 55 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 51 au sub cinci cazuri în evoluție, 5 au sub zece cazuri în evoluție iar 3 au peste zece cazuri în evoluție.