Din cele 114 localități sucevene, doar patru se află în „zona roșie” COVID, din cauză că au o rată de infectare de peste 3 la mia de locuitori. Este vorba de municipiul Vatra Dornei unde rata de infectare este de 3,33, comuna Pojorîta cu 4,36 și de comunele Panaci și Bălăceana, unde incidența cumulată este de 4,47 și respectiv, 4,05. Cifrele includ și focarele. În municipiul Suceava, rata s-a redus de la 2,17 la 1,98 , la Rădăuți de 2,54, la Cîmpulung de 1,95, iar la Fălticeni de 1,44. Treisprezece localități sucevene nu au nici un caz activ de coronavirus.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating