Rata de infectare cu noul coronavirus a scăzut, astăzi, atât la nivelul județului, cât și în municipiul Suceava. Potrivit raportării oficiale, incidența cumulată la 14 zile în județul Suceava a scăzut de la 1,88, cât a fost luni, la 1,82. În municipiul Suceava rata de infectare este astăzi de 2,78 de cazuri la mia de locuitori fără focare și de 2,83 cu tot cu bolnavii din focare. În cursul zilei de ieri incidența din municipiul Suceava a fost de 2,94, fără focare și de 2,99 cu tot cu focare.

În județul Suceava s-au înregistrat 112 cazuri noi de coronavirus, cu 90 în plus față de statistica precedentă. Au fost prelucrate 1.430 de teste. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 18.315, iar conform Instituției Prefectului 15.894 de pacienți au fost declarați vindecați. În județul Suceava sunt 1.421 de cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 48 în minus comparativ cu raportarea anterioară. Numărul localităților fără nici un caz de coronavirus a crescut de la 5 la 6, dintr-un total de 114. Nouă localități au câte un caz în evoluție, 36 sub cinci, 32 sub 10, iar 31 au peste 10 cazuri active.