În județul Suceava nu s-a mai înregistrat nici un caz nou de COVID-19, după ce au fost prelucrate 80 de teste. Sunt 49 de cazuri active, iar incidența cumulată este de 0,06 la mia de locuitori. Cu 13 cazuri în evoluție, în municipiul Suceava rata de infectare este de 0,09. La Rădăuți sunt 3 cazuri active și incidența este de 0,08, în timp ce la Fălticeni există un singur caz în evoluție și rata de infectare este de 0,03. La Cîmpulung și la Vatra Dornei incidența este 0. 88 de localități sucevene nu au nici un caz activ de coronavirus, 17 au câte un caz, 8 sub cinci și una peste 10 cazuri.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating