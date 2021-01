În județul Suceava s-au confirmat astăzi 66 de cazuri de COVID-19, la fel ca-n ziua precedentă. Au fost făcute 313 teste. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 15.858, iar conform Instituției Prefectului 14.011 pacienți au fost declarați vindecați. În județul Suceava sînt 934 de cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 7 în plus comparativ cu raportarea precedentă. Au rămas 17 localități, dintr-un total de 114, fără nici un caz de coronavirus. Alte șaptesprezece localități au cîte un caz în evoluție, 35 sub cinci, 29 sub 10, iar 16 au peste 10 cazuri active. Incidența cumulată a urcat ușor, de la 1,19 la 1,2 la mia de locuitori.

Rata de infectare din localităţile judeţului Suceava: