Rata de infectare cu noul coronavirus din municipiul Suceava scade de la o zi la alta. În cursul zilei de astăzi, la nivelul municipiului se înregistra o incidență de 6,4 cazuri de covid la mia de locuitori, în scădere de la 7,2 la mie cât a fost în cursul zilei de ieri.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 18 nu au cazuri, 16 are un caz în evoluție, 50 au sub cinci cazuri în evoluție, 19 au sub zece cazuri în evoluție, iar 11 au peste zece cazuri în evoluție.